Eerste render verschenen van Samsung Galaxy Z Fold 6

De lancering van de Fold 6 staat nog lang niet op het programma, maar de renders van het nieuwe toestel liggen al wel op straat. En gingen we eerder nog van een flink breder toestel uit, nu blijkt de nieuwe Fold toch vooral vast te houden aan z'n voorganger. Maar dan platter.

Wie als eerste onderstaande renders bekijkt zal meteen opmerken hoe hoekig het toestel is. De platte zijkanten en de minimale rondingen van de hoeken. En de verhoudingen van de Fold 6 lijken wel erg veel die van de Fold 5.

Voor het eerst render die Fold 6 toont

Pakken we de meetlap er even bij dan blijkt er wel wat veranderd te zijn. De Fold 6 is 2,6 millimeter breder en 1,4 millimeter korter. Niet echt baanbrekend maar alle beetjes om het toestel in ingeklapte toestand bruikbaarder te maken is meegenomen.

Niet veel breder

Opengevouwen meet het toestel 6,1 millimeter waardoor het vermoeden bestaat dat het toestel ingeklapt niet veel dunner is dan de Fold 5. Eerder gingen geruchten uit dat de Samsung Fold 6 juist veel dunner en breder zou zijn, iets wat niet blijkt uit deze renders en informatie.

Al met al lijkt Samsung niet veel verandering door te voeren aan het ontwerp, los van wat kleine aanpassingen. Toch kan Samsung op hardware-gebied de nodige verrassingen in petto hebben. Denk aan Gorilla Glass Armor aan de voorzijder voor verminderde reflectie en een aangepaste versie van Qualcomm's krachtigste chipset van nu; de Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy AI

Ook op software-gebied kan Samsung nog voor vernieuwing zorgen, denk aan Galaxy AI. Wellicht kan deze tegen de tijd dat de Z Fold 6 aangekondigd wordt nog wel meer dan bij de S24-serie het geval is.

