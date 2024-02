Xiaomi brengt 3 nieuwe smartwatches uit, startend vanaf €69

Tijdens haar MWC-persevent heeft Xiaomi een drietal nieuwe wearables onthuld. Deze nieuwe slimme horloges beginnen vanaf €69 voor de Smart Band 8 Pro en lopen op tot €199 voor de meest uitgebreide; de Watch 2 met Google's Wear OS.

De naam doet het wellicht niet vermoeden maar de eenvoudigste van het drietal aangekondigde smartwatches is de Xiaomi Smart Band 8 Pro. Deze rechthoekig vormgegeven smartwatch is compatible met Xiaomi's Mi Fitness-app.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass, meet 1,74 inch van hoek tot hoek, ververst beelden 60x per seconde en is 600 nits helder.

Er zijn bandjes van TPU, leer, stof en Milanese en het horloge is 5ATM waterdicht. De batterij gaat volgens Xiaomi maar liefst 14 dagen mee en kost een luttele 69 euro. Het horloge is een voordelig alternatief voor een fitness tracker, mede omdat het maar liefst 150 verschillende sporten herkent en kan bijhouden.

Xiaomi Watch S3

Voor 149 euro haal je ook de Xiaomi Watch S3 in huis. Dit horloge is rond van vorm. De ring rondom het scherm kan door de gebruiker vervangen worden. De watchface past zich hier zelfs op aan. Opladen hoeft pas na 15 dagen, zo lang gaat de accu namelijk mee.

De Watch S3 beschikt over een 1,43 inch AMOLED-scherm en stelt je in staat om via Bluetooth telefoongesprekken te voeren. Het horloge biedt sensoren om de hartslag, slaap en Sp02 te meten.

Xiaomi Watch 2

De Xiaomi Watch 2 is de enige smartwatch die Xiaomi uitbracht die draait onder Google's Wear OS. Hierdoor heb je de beschikking uit vele apps. Binnenin is ruimte gevonden voor een 4nm Snapdragon W5+ Gen 1-processor alsmede een nog nauwkeuriger hartslagsensor.

Hier gaat de batterij 65 uur mee op één lading. Prijzen starten vanaf 199 euro al lijkt er in de beginfase sprake te zijn van een lagere prijs. Alle horloges zijn op moment van aankondigen meteen verkrijgbaar.