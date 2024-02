HMD komt zomer 2024 met viertal telefoons, waaronder Barbie-telefoon

HMD brengt de dag voorafgaand aan het MWC een viertal nieuwe telefoons, waaronder onder eigen naam. Welke precies, hoe ze eruit zien en hoe ze gaan heten, weten we nog niet. De telefoons worden pas in de zomer van 2024 definitief onthuld. Eén daarvan zal in ieder geval draaien rondom het personage Barbie; de pop van Mattel.

HMD is de eerste in hopelijk een lange lijst van aankondigingen rondom het Mobile World Congress dat ook dit jaar weer in Barcelona plaatsvindt. Je kent het bedrijf wellicht als de makers van Nokia-telefoons maar het is van plan om ook onder eigen naam telefoons uit te brengen.

De 4 gecamoufleerde telefoons van HMD

HMD deelde alleen bovenstaande, zwaar gecamoufleerde, afbeelding. De meest linker is de Barbie-phone. HMD is hiervoor speciaal een samenwerking aangegaan met Mattel, de bedenker en maker van de populaire pop.

Barbie Phone

De Barbie-mobiel zal zijn vormgegeven als Flip Phone en doet qua kleur sterk denken aan de roze Nokia 2660 Flip. Verwacht geen high-end toestel; volgens HMD is de Barbie-telefoon ideaal om digitaal te detoxen.

De gele telefoon zal een remake zijn van de bekende Nokia, mogelijk de 8110 4G, ook wel bekend als de 'Banana Phone'. De andere twee telefoons komen mogelijk onder eigen naam uit en zijn daarmee de eerste zogenaamd HMD originals.

Zelf scherm vervangen

Van de meest rechter telefoon wordt het zeer eenvoudig om zelf het scherm te vervangen zijn. Of ook andere onderdelen van het toestel te repareren zijn, zoals bijvoorbeeld bij Fairphones het geval is, moet deze zomer blijken wanneer meer bekend wordt.

HMD Fusion

HMD dacht ook na over wat de verdere toekomst moet brengen. Het wil iedereen in de gelegenheid stellen om telefoons te maken, in welke vorm dan ook. Hiervoor bracht HMD een development toolkit uit. Het kloppende hart is de HMD Fusion computing core. Anderen kunnen vervolgens "smart outfits" maken die de buitenkant van het toestel vormen.

Ontwerp je eigen telefoon met HMD Fusion

Een smart outfit zou een traditioneel vormgegeven telefoon kunnen zijn, maar ook barcode-scanner en alles daar tussen. Hardware wordt met elkaar verbonden door smart "pogo pins" en draait Android 14. Het geheel doet denken aan Project Ara. Dit stelde gebruikers ook in staat telefoons modulair samen te stellen, maar strandde uiteindelijk in de ontwerpfase.