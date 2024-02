Xiaomi 14 Ultra met Leica-cam schudt high-end segment op

Met de aankondiging van de Xiaomi 14 Ultra krijgen Samsung en Apple er eindelijk wat concurrentie bij in het high-end segment. Het toestel met z'n indrukwekkende Leica-camera zal waarschijnlijk geen groot marktaandeel van z'n concurrenten afsnoepen, maar beidt wel een interessant alternatief.

De Xiaomi 14 Ultra is momenteel alleen nog voor de Chinese markt aangekondigd. Vanaf 25 maart krijgt het vlaggenschip z'n Europese vuurdoop. Dat is de dag voorafgaand aan het Mobile World Congress. Deze telecombeurs vindt de laatste jaren traditiegetrouw in Barcelona plaats.

Xiaomi past haar camera's toe in een ronde cameramodule die een groot deel van de achterzijde van de 14 Ultra beslaat. De setup die Xiaomi toepast is;

50MP 1-inch hoofdcamera met variabele f/1.63-f/4.0-lens

50MP ultra-groothoek met f/1.8-lens

50MP 3x zoom-camera met f/1.8-lens

50MP 5x zoom-camera met f/2.5-lens

Deze samenstelling lijkt verdacht veel op wat Samsung doet bij de Galaxy S24 Ultra. Samsung gokt op meer megapixels terwijl Xiaomi het van het grote formaat van de sensor moet hebben. We zijn daarom erg benieuwd naar een praktijktest tussen deze twee telefoons.

Hulp van Leica

Xiaomi heeft bij de ontwikkeling van de Xiaomi 14 Ultra hulp gehad van Leica. We houden daarom rekening met natuurgetrouwe kleuren en realistische opnames. De voorbeeldfoto's die Xiaomi met het persbericht meestuurt zien er in ieder geval veelbelovend uit.

Xiaomi 14 Ultra specificaties

Het scherm meet een ruime 6,73 inch en kent een 2K-resolutie van 3200 bij 1440 pixels met een maximale helderheid van 3000 nits. Xiaomi heeft de 14 Ultra verder uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-processor, de krachtigste chipset die Qualcomm momenteel aanbiedt. Deze chip kan gebruikmaken van maar liefst 16GB aan werkgeheugen.

We wachten nog even de daadwerkelijke lancering van het toestel af voordat we hem kunnen vergelijken met de Samsung Galaxy S24 Ultra en Apple iPhone 15 Pro Max. Maar op papier ziet het er allemaal goed uit.