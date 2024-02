5K-renders van Google Pixel Fold 2 tonen nieuwe cameras

Meestal zien we eerst renders van een onaangekondigd toestel en daarna foto's. Bij de Google Pixel Fold 2 is het andersom. Daarvan waren al foto's verschenen maar dat wil niet zeggen dat we niet blij zijn met deze hoge-resolutie renders. Ze geven namelijk een beeld van het totaalplaatje.

Uit de eerder verschenen foto van de Pixel Fold 2 bleek al dat Google's nieuwe foldable over een geheel vernieuwde camera-module beschikt. Eén die ditmaal niet de gehele breedte van het toestel inneemt. In totaal bevat het eiland drie camera's, inclusief enkele sensoren.

5K-render van de Pixel Fold 2

Na het verschijnen van de foto's hadden we al het vermoeden dat Google de verhouding zou aanpassen. Deze bron bevestigt dat vermoeden. Het buitenste scherm wordt 6.4 inch groot, tegenover 5.8 inch op de OG Pixel Fold. Binnenin gaat het formaat omhoog van 7.6 naar 7.9 inch. Het toestel wordt minder breed maar blijft compact.

Nog dunner

De Pixel Fold 2 wordt ook erg dun voor een foldable. Ingeklapt meet het toestel slechts 10,5 millimeter. Google weet hiermee 1,6 millimeter van de eerste Fold af te halen, een toestel die destijds ook al erg dun voor zijn doen was.

Zit de selfiecamera in het scherm, of er onder?

Google lijkt ook afstand te nemen van de grote schermranden boven en onder het scherm. In deze renders zijn die nagenoeg verdwenen. Eerder ging het gerucht dat Google de selfiecamera in de hoek zou plaatsen door een hap uit het scherm te nemen. In deze render lijkt de selfiecamera in of onder het scherm te zitten. Welke van de twee het wordt zal moeten blijken wanneer hij officieel is.

