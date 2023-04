De Google Pixel 7 is het beste wat Google te bieden heeft in een compacte verpakking. In vergelijking met andere vlaggenschepen is de Pixel 7 ook nog eens voordeliger. Op papier lijkt het daarom een koopje. Of dat ook echt zo is, gaan we hier uitzoeken.

Herkenbaar, doorontwikkeld ontwerp

Google heeft voor de Pixel 7 een verfijning van de Pixel 6 gemaakt. Hij oogt niet spectaculair anders. Zo is de kenmerkende camerabalk achterop intact gebleven al heeft hij nu wel een metaalkleur. Hij valt hierdoor beter op, maar hij krast ook sneller. Voor het frame van de Pixel 7 heeft Google gekozen voor matte aluminium. De voor- en achterzijde bestaan uit Gorilla Glass Victus wat kras- en wat op zekere hoogte valstendig is. Het schermformaat valt met 6,3 iets kleiner uit dan bij z'n voorganger en daardoor is hij iets compacter. Google past nog altijd een FHD+ OLED-scherm toe met 90Hz schermverversing dat nu tot 1400 nits fel kan. Wil je meer? Dan moet je bij de Pixel 7 Pro zijn.

Diverse camera-verbeteringen

Hoe fraai de Google Pixel 7 er ook uit mag zien, het draait bij hem toch meer om de camera. En dan met name aan de achterzijde. Dit jaar past Google een 50MP hoofdcamera toe met een Octa PD Quad Bayer-indeling. Dat is een dure manier om te zeggen dat de camerasensor lichtgevoeliger is. Verwacht dus beter belichte foto's onder iedere omstandigheid. De software waar Google om bekend staat zal ook hierbij helpen. Verder doet de laser autofocus-sensor (LDAF) en optische beeldstabilisatie (OIS) een aardige duit in het zakje. Net als voorgaande jaren schiet deze Pixel 7 dus hele goede foto's. En ook video's. Zo beschikt de video-modus nu over z'n eigen beeldstabilisatie en een Cinematic Blur-functie.

Belangrijkste Google Pixel 7 specificaties

6.3 inch met FHD+ resolutie, 90Hz weergave en heldere 1400 nits

10.8MP selfiecamera met portretmodus en gezichtsontgrendeling

50+12MP camera achterop met 114° groothoek en 4K-video

Google Tensor G2-processor met ruime 8GB aan werkgeheugen

Keuze uit 128 of 256GB aan UFS 3.1 opslaggeheugen (niet uitbreidbaar)

4355mAh batterij met 30W bedraad opladen + draadloos opladen

Dual SIM (simslot voor nanoSIM en eSIM)

5G-ondersteuning voor extra snel internet buitenshuis

Vijf jaar lang Android-beveiligingsupdates, drie jaar lang Android-updates

Powered by Tensor

Google voorziet de Pixel 7 van haar eigen Tensor-chip; de Tensor G2. Deze speciaal voor de Pixel-lijn ontwikkelde chipset maakt functies zoals die voor de camera. Denk aan Photo Unblur waarbij je oude onscherpe foto's weer scherp kunt maken. Maar ook Real Tone dat huidstinten beter kan vastleggen. Of te denken aan het realtime vertalen van gesproken tekst. Handig in het buitenland en je de lokale taal niet machtig bent. Google belooft ook een verbeterde accuduur maar dat wordt vrijwel helemaal teniet gedaan door het toepassen van een kleinere batterij. Gelukkig is daar 30W snelladen. Oh, en natuurlijk helpt de iets lagere prijs ook.