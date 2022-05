Google geeft vroegtijdige preview van Pixel 7

Google heeft tijdens haar I/O evenement alvast een preview gegeven van de nog aan te kondigen Pixel 7 en 7 Pro. Officieel komen deze twee telefoons pas in het najaar uit maar Google kon het niet laten beide telefoons alvast te laten zien.

Het is vooral het uiterlijk dat we te zien krijgen. De Pixel 7 en 7 Pro ogen veel op hun voorgangers. Google introduceerde daar de camerabalk; een strip waarin de verschillende camera's gehuisvest zijn. Dit geeft de huidige Pixel-generatie een kenmerkend en herkenbare look. Google blijft daar aan vast houden voor de 7 en 7 Pro.

De Pixel 7 en 7 Pro

Sterker, de camerabalk wordt nu nog prominenter. In plaats van zwart krijgt hij een kleur en loopt het aluminium van de zijkant nu door in de camerabalk. De Pixel 7 beschikt over een dubbele camera, bij de 7 Pro zit daar nog een derde camera bij, vermoedelijk de zoomcamera. Ook komen er nieuwe kleuren waaronder Obsidian, Snow en Lemongrass voor de Pixel 7 en exclusief Hazel voor de Pixel 7 Pro.

2e generatie Tensor

Over welke nieuwe functies de Pixel 7-serie beschikt weten we niet; Google vertelde daar niets over. Dat die er gaan komen lijkt duidelijk, want beide telefoons worden aangestuurd door de tweede generatie Tensor-processor. Die eigen ontwikkelde chipset zal ongetwijfeld nieuwe functies mogelijk maken. Google introduceerde de Tensor-chip in de Pixel 6-generatie.

