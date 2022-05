Google toont Pixel Watch, komt herfst 2022 uit

Google heeft tijdens het ontwikkelaarsevent Google I/O de Pixel Watch aan het publiek laten zien. Het horloge komt pas in de herfst van 2022 uit maar kreeg alvast wel een introductie.

De Pixel Watch krijgt een rond glazen scherm met een draaibare en klikbare kroon. Bandjes zijn verwisselbaar en sluiten naadloos aan op de behuizing. Google richt zich met de Pixel Watch vooral op een stand-alone werking waarbij er geen telefoon gekoppeld hoeft te zijn.

Zo is er spraakbesturing met Google Assistant, Google Maps en Google Home-ondersteuning. Zoals verwacht is er diepgaande integratie met Fitbit waardoor het horloge beschikt over de nodige fitness-functies. Het horloge draait Wear OS met vloeiender navigatie en slimme notificaties. En dankzij de nieuwe Google Wallet kun je onderweg betalingen doen zonder je portemonnee op zak te hebben.

Pixel Watch prijs en beschikbaarheid

Hoeveel de Google Pixel Watch gaat kosten en welke uitvoeringen er precies gaan komen is nog onbekend. Daar zal Google ongetwijfeld meer over vertellen wanneer het in het najaar van 2022 officieel wordt aangekondigd.