Afbeelding toont Google Pixel Watch met Fitbit-integratie

Er is een afbeelding verschenen van Google's aankomende Pixel Watch. Het ronde klokje toont naast de datum en tijd ook een drietal icoontjes waaronder die van Fitbit. Dat bedrijf werd eerder door Google overgenomen en lijkt nu een prominente rol te krijgen in Google's aankomende smartwatch.

Verhalen over de Google Pixel Watch gaan al jaren rond. Het zou een rond scherm krijgen met rechts een vrij prominente zilverkleurige kroon. Nieuwe beelden bereiken ons vandaag via 91mobiles dankzij een artikel van Evan Blass.

Naast de datum en tijd zien we een stappenteller en hartslagmeter maar ook het logo van Fitbit. Dit wekt de suggestie dat de Pixel Watch diepgaande Fitbit-integratie kent. Dat inmiddels door Google overgenomen bedrijf maakt fitness en activity-trackers die over tal van gezondheidfuncties beschikt. Die laatste gaan we wellicht terugvinden in Google's aankomende horloge.

Google Store

Het scherm toont onderaan ook nog een witte stip, mogelijk bedoeld voor notificaties. Het ligt voor de hand dat het horloge ook diepgaande integratie heeft met Android en bijbehorende smartphones. Google zelf bereidt zich intussen voor op een aankondiging. Zoals opgevallen door 9to5Google heeft Google inmiddels ruimte gemaakt op haar webshop voor horloges naast de al bestaande telefoons en smart home-categorie.