Mogelijke Google Pixel Watch te zien op renders

YouTuber Jon Prosser heeft afbeeldingen getoond van de mogelijke Google Pixel Watch. Het zou voor het eerst zijn dat Google een eigen slim horloge uitbrengt.

Nu is Jon Prosser niet geheel feilloos als het gaat om dit soort lekken. We houden dus nog even een slag om de arm maar hij had in het verleden ook wel eens bij het juiste eind dus daarom slaan we dit bericht ook niet over. Dat zou ook zonde zijn want onderstaande Pixel Watch (codenaam Rohan) ziet er op eerste gezicht erg gelikt uit.

Google past een rond scherm toe met net als Apple een kroon. Het bandje lijkt rechtstreeks in de ronde behuizing te gaan, hierin verschilt de Pixel Watch van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch Active2. Verder valt op dat het horloge wel erg dun is. We vragen ons hierbij af in hoeverre de renders overeenkomen met het daadwerkelijke product.

Eigen chipset

Google zou voor haar Pixel Watch mogelijk haar eigen chipset willen gebruiken. Geruchten dat Google hieraan werkt gingen laatst rond. Ook de Pixel-telefoons zouden op den duur gebruik moeten maken van eigen chipsets, mogelijk in combinatie met chips van Qualcomm.

Aankondiging Pixel Watch

Snel wordt de Google Pixel Watch overigens niet verwacht. Als hij al komt dan zal dat ergens eind 2021 zijn. De gehele industrie heeft momenteel last van een tekort aan computerchip. Google is hiervoor niet immuun. Uitstel ligt dus op de loer. Er wordt overigens al sinds 2018 gesproken over een Pixel Watch. Reden temeer om afwachtend te reageren op dit nieuws.