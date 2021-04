HMD Global lanceert 6 nieuwe Nokia’s onder nieuwe naam

Het Finse HMD Global heeft een zestal nieuwe Nokia-telefoons aangekondigd onder een geheel nieuwe naam. Weg zijn de toestelnamen met alleen maar cijfers en terug zijn de serienamen beginnend met een letter.

Drie nieuwe series; de X, G en C. De X-serie bestaat uit verfijnde kwaliteit en gebruikservaring, de G-serie krijgt innovatieve functies met een vertrouwd Fins design en de C-serie bestaat uit betaalbare smartphones met essentiële functies. We herkennen hierin de 7/5, 3 en 1-modellen van vroeger in. Echt verdwenen zijn ze dus niet.

De Nokia X20 in Midnight Sun en Nordic Blue

X-Serie: Nokia X20 en X10

De beoogde verkooptoppers beloven de nieuwe Nokia X20 en X10 te zijn. Net als voorheen maken deze deel uit van het Android One-programma. HMD Global belooft hierbij 3 jaar lang beveiligingsupdates, 3 jaar Android-upgrades en 3 jaar lang garantie. Beide X-modellen draaien onder een Snapdragon 480-processor met ingebouwde 5G-modem. De X10 beschikt over een 6,67 inch scherm met in het midden een enkel schermgat voor een 8MP selfiecamera. De X20 krijgt een 32MP exemplaar.

Nokia X10 in Forest

Ook achterop verschilt het aanbod camera's. De Nokia X20 krijgt een 64+5+2+2MP combinatie bestaande uit een hoofdcamera, ultra-groothoek, diepte en macrocamera. De X10 heeft een iets lagere 48MP hoofdcamera. Beiden maken wel gebruik van lenzen van Zeiss. Om zich meer te richten op duurzaamheid levert HMD Global de Nokia X10 en X20 zonder oplader in de doos. Nokia verkoopt wel losse opladers via hun website. De opbrengst daarvan gaat naar Clear Rivers; een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor een plastic-vrije wereld.

X20 en X10 in de winkel

Als eerste komt de Nokia X20 uit, deze is halverwege mei beschikbaar voor een adviesprijs van 379 euro. Hier krijg je 8GB aan werkgeheugen voor en 128GB opslag. Beschikbare kleuren zijn Midnight Sun en Nordic Blue. De X10 volgt in de eerste helft van juni. Het beschikbare kleurenaanbod is Forest en Snow. Voor een vanaf-prijs van 349 euro krijg je hiervoor 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslag.

De Nokia G20 in al z'n kleuren

G-Serie: Nokia G20 en G10

HMD Global wil zich met de Nokia G20 en Nokia G10 richten op een lange batterijduur, ze beloven zelfs tot 3 dagen. Beiden hebben een 5050 mAh batterij wat groot is maar ook weer niet uitzonderlijk. We zullen HMD Global daarom aan haar belofte houden zodra we de G10 en G20 zelf getest hebben.

Nokia G10 in Dusk en Night

Beiden hebben een 6,5 inch HD+ scherm met bovenin een V-vormige inkeping voor de 8MP selfiecamera. Achterop zit bij de G20 een viervoudig camerasysteem (48+5+2+2MP) bij de G10 is dat ééntje minder (13+2+2MP). Het scherm meet 6,5 inch en kent een HD+ resolutie. Al met al keurige mid-range specificaties al missen we wel snelladen. Het volledig opladen van de batterij duurt daarmee wel urenlang. Beide G-modellen liggen halverwege juni in de winkel in de kleuren Night en Glacier voor de G20 en Night en Dusk voor de G10. Vanaf-prijzen bedragen respectievelijk 169 en 139 euro.

De Nokia C20

C-Serie: Nokia C20 en C10

HMD Global bracht verder ook nog een tweetal Android Go-telefoons aan. Dit zijn uiterst simpele telefoons met plastic achterkant die een uitgeklede versie van Android draaien. De C20 en C10 zullen hierdoor niet overal uitgebracht worden. Achterop beide toestellen zit een enkele 5MP camera; hetzelfde aantal vinden voorop. Beide camera's krijgen hun eigen LED-flitser.

En de Nokia C10

Onbekend is nog wanneer beide C-modellen uitkomen en hoeveel HMD Global daar voor vraagt.

