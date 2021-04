Eerste beelden van Samsung Galaxy S21 FE verschenen

Samsung lijkt van plan te zijn een nieuwe Fan Edition aan te kondigen. Ditmaal is het de beurt aan de S21 FE. En deze lijkt sprekend op de Galaxy S21 maar dan voor een lagere prijs.

We nemen je even terug naar 2020. Samsung kondigde de Galaxy S20 en die deed het, mede door het uitbreken van Corona, niet goed. Hij was te duur zo dacht Samsung. En daarom stopte het de belangrijkste functies van de S20 in een goedkoper model; de S20 FE. Hierbij staat 'FE' voor Fan Edition.

De Galaxy S20 FE was een groot succes en bezorgde de concurrentie enorme kopzorgen. Hij was scherp geprijsd en had de juiste specificaties. Hij zette alles en iedereen even flink op scherp. En dan kan een opvolger niet uitblijven. Beelden van deze Galaxy S21 FE verschijnen nu voor het eerst. Die tonen grote gelijkenis met de S21.

Specificaties Galaxy S21 FE

Het spreekwoordelijke grootste verschil is dat de cameramodule niet vanuit de metalen rand start maar uit de achterkant opdoemt. Dat scheelt wat extra metaal en dus kosten. Die achterkant is vrijwel zeker van plastic, net als de standaard S21. Het wachten is nog even op specificaties, deze geeft Steve Hemmerstoffer niet. Wel denkt hij te weten dat het scherm 6,4 inch groot is. Dat is iets groter dan het 6,2 inch exemplaar in de S21.

Samsung kondigde de Galaxy S20 FE in september van 2020 aan, het kan dus nog wel even duren voordat de S21 FE officieel wordt. Gelet op het succes van z'n voorganger vermoeden we dat we in de tussentijd nog veel zullen horen over deze nieuwe Fan Edition.