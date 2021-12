Marketingmateriaal van Google Pixel Watch verschenen

Google werkt volgens geruchten aan een eigen Wear OS 3 horloge; de Pixel Watch. Dankzij een bron hebben we nu nieuw beeldmateriaal binnen, mogelijk officieel persmateriaal. Veel meer nieuws leren we er echter niet van.

Rond, draaiend onder Wear OS 3 en een verkrijgbaarheid van Q1 2022. Dat wisten we eigenlijk allemaal al. Mede dankzij precies dezelfde bron; Front Page Tech. De officiële naam van het horloge wordt; de Google Pixel Watch.

Google's eigen interpretatie van de Apple Watch wordt rond in plaats van vierkant, heeft geen schermranden en draait Watch OS 3 wat samen met Samsung werd ontwikkeld. Van de schermafbeeldingen worden we helaas niet veel wijzer. Er is alleen een klok en een kaarten-app te zien. Welk voordeel de Pixel Watch heeft ten opzichte van zeg een Galaxy Watch 4 is daarom niet meteen bekend.

Pixel Fold niet geschrapt?

Het wachten is daarom op de lancering. Die volgt mogelijk in de het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde Front Page Tech meldt verder dat geruchten over het schrappen van de Pixel Fold niet kloppen. We zien misschien daarom naast de onthulling van dit horloge toch een opvouwbare Pixel-telefoon. Wie weet.