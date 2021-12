“Apple iPhone 14 Pro-modellen krijgen Hole-Punch scherm”

Het gerucht ging al langer maar nu bevestigt ook The Elec het: de aankomende iPhone 14 Pro-modellen krijgen geen notch maar een Hole-Punch scherm. Bij Android-telefoons al jarenlang gemeengoed, en straks dus ook bij Apple.

De notch was altijd een tussenoplossing, een lelijke dat wel. Inmiddels geven veel fabrikanten de voorkeur aan een schermgat, ook wel Hole-Punch genoemd. Rond en meestal in het midden terwijl anderen weer de voorkeur geven aan een hoek. Apple lijkt voor de aankomende iPhone 14 Pro en 14 Pro Max te neigen naar het midden.

Zo zou de iPhone 14 Pro eruit kunnen zien

Het schermgat heeft als voordeel dat je meer schermruimte hebt. Hij valt in veel gevallen ook weg tijdens gebruik, vaker dan bij een notch. Apple bleef er lange tijd bij uit de weg omdat het naast een selfiecamera ook Face ID-onderdelen in moet huisvesten. Waar die bij de iPhone 14 Pro en Pro Max zitten is nog even onduidelijk. Die kan onder het scherm zitten, in de rand maar hij kan ook helemaal verdwenen zijn. Al lijkt die laatste optie niet erg aannemelijk.

Niet het einde van de notch

Echt afscheid neemt Apple niet van de notch. De instap iPhone 14 krijgt hem vermoedelijk alsnog en bij de nieuwere MacBook's introduceert Apple hem juist. Consistent is het allemaal niet. We zijn daarom erg benieuwd naar het hoe en waarom Apple gedeeltelijk afscheid neemt van dit herkenbare en tevens controversiële ontwerp. Overigens maakt de bron ook melding van een 6,7 inch groot Max-model mét notch. Met het verdwijnen van het mini-model komt het 2022 aanbod hierdoor alsnog uit op 4 iPhone-modellen.

Ontvang een e-mail wanneer de iPhone 14 Pro verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de iPhone 14 Pro Max verkrijgbaar is E-mail

Via: The Elec

Foto: Ian Zelbo