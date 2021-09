“Apple iPhone 14 heeft geen notch maar een Hole Punch”

Over enkele dagen staat de lancering van de iPhone 13 gepland maar nu al duikt het eerste gerucht over de iPhone 14 op. De in 2022 verwachte iPhone neemt dan afscheid van de notch. Eindelijk! Maar een geheel ononderbroken scherm wordt het ook niet.

Apple heeft z'n zinnen gezet op gezichtsontgrendeling en daar houdt het aan vast. Dat mag, ieder z'n eigen ding. Probleem is alleen dat de techniek die betrouwbare gezichtsherkenning mogelijk maakt zeer lastig onder het scherm te implementeren is. Iets wat bij een vingerafdrukscanner wel kan. Dus blijft de notch dan nog lang? Nee.

Want volgens Jon Prosser, de lekker met de grote mond, krijgt de iPhone 14 een Hole Punch; ook wel bekend als een schermgat. Het is op dit moment nog even onduidelijk of het een enkel schermgat wordt of meerdere. Face ID bestaat uit behoorlijk wat componenten en onduidelijk is nog welke onder een scherm passen en welke vrij zicht nodig hebben.

Retro design

Een ander gerucht over de iPhone 14 is dat de cameramodule niet meer uitsteekt. Mogelijk moet Apple hiervoor de behuizing wat dikker maken al is dat mogelijk alleen het geval voor de iPhone 14 Pro Max. Het hele design moet hierdoor lijken op dat destijds van de iPhone 4, inclusief de ronde volumetoetsen.

Het is zeer opmerkelijk dat we iPhone 14-geruchten zien nog voor de aankondiging van de iPhone 13. En Apple zal daar ook niet blij mee zijn. Het stuurde eerder al dreigbrieven naar lekkers en 3D render-artiesten die Apple-geruchten publiceerden.

(via)