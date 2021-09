Officiële versie Android 12 binnen “enkele weken” verwacht

Google heeft beta 5 van Android 12 vrijgegeven. Dit is meteen de laatste beta die Google vrijgeeft. In dezelfde blogpost meldt Google dat we slechts enkele weken verwijderd zijn van de officiële lancering van Android 12.

Beta 5 bevat geen uiterlijke wijzigingen maar vooral bugfixes. Het is nu vooral zaak voor app-ontwikkelaars om hun app geschikt te maken voor Android 12. Meest uit het oog springende functie van Android 12 is Material You. Deze interface bouwt voort op de Material Design-ontwerpstijl maar is in hoge mate zelf aan te passen.

Dat Android 12 z'n definitieve lancering nadert betekent ook dat de lancering van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro spoedig volgt. Er is al het nodige van de telefoons bekend, mede omdat Google ze al liet zien. Het gaf zelfs al enkele specificaties waaronder een respectievelijk 6,4 of 6,7 inch groot scherm. Onze interesse gaat echter vooral uit naar de camera's. Zo moet de eigen Tensor-chip deze van extra mogelijkheden voorzien maar onduidelijk is nog welke.

Beta 5 downloaden

Beta 5 van Android 12 is beschikbaar voor Pixel-telefoons waaronder de Pixel 5 maar ook voor een handjevol telefoons van Asus, Oppo, OnePlus en Xiaomi.

