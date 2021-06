Apple gaat wereldwijd achter leakers aan

Apple is een grote tegenaanval begonnen tegen zogenaamde leakers. Het miljardenbedrijf heeft wereldwijd diverse leakers gesommeerd te stoppen met delen van bedrijfsgevoelige informatie. Hierin gaat het best ver want zelfs 3D render-artiesten die op basis van geruchten renders maken worden getrakteerd op een advocatenbrief.

Zo ook de Nederlandse Jermaine Smit die beter bekend staat onder z'n artiestennaam Concept Creator, zo meldt LetsGoDigital. Hij maakt op basis van geruchten en uitgelekte fabriekstekeningen fraaie 3D renders. Soms als hobby en soms in opdracht van blogs of YouTube-kanalen. Apple zint deze handelswijze allerminst en sommeert de Nederlanders hiermee te stoppen. Zo niet dan volgen juridische stappen.

Apple eist privacy

Ook de Chinese leakers Kang en Duan Rui ontvingen dergelijke verzoeken van Apple-advocaten. Kang meldde vooraf dat de iPhone 12 een MagSafe-oplader kreeg. Volgens Apple is dit soort informatie schadelijk voor haar bedrijfsvoering en werkt het de concurrentie in de hand. Dat zal ongetwijfeld maar het is de vraag of het werk van leakers daarmee strafbaar is. Het zal enkele leakers ook zeker afschrikken en daarmee lijkt het doel tot op zekere hoogte bereikt.

Apple leaks in het verleden

Waar sommige andere fabrikanten het simpelweg omarmen maakt Apple er altijd een punt als informatie van onaangekondigde producten vroegtijdig uitlekt. Het bekendste voorbeeld is misschien wel die van een prototype van de iPhone 4 die een Apple-medewerker in een bar verloor. Het toestel vond z'n weg naar Gizmodo. Er volgde een jarenlang strafrechtelijk onderzoek tegen zowel Gizmodo als de vinder van de iPhone.

Mogelijk zullen veel leakers eieren voor hun geld kiezen. Apple heeft diepe zakken en kan een leaker of render artist financieel genoeg uitknijpen met een langdurige juridisch gevecht zonder die te hoeven winnen. Zo mogelijk ook Jermaine van Concept Creator. Hij zegt onaangenaam verrast te zijn en na te willen denken hoe hier mee om te gaan.