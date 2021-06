Renders tonen onaangekondigde Samsung Galaxy Watch4

Mogelijk wordt vanavond tijdens het MWC de Samsung Galaxy Watch4 aangekondigd. Dit nieuwe slimme horloge van Samsung draait op Google's Wear OS en dus niet meer onder het eigen Tizen. De twee zijn samen gegaan en de eerste vruchten daarvan zien we in deze verschenen renders.

Jarenlang maakte Samsung gebruik van het Tizen besturingssysteem maar tijdens het afgelopen Google I/O kondigde Google aan dat Wear OS en Tizen gaan fuseren. Het eerste Samsung horloge dat hiervan gebruik gaat maken is deze Galaxy Watch4. Het is Samsung lang gelukt om beelden van het horloge geheim te houden maar vlak voor de valreep lekten ze dan toch uit via 91mobiles.

De Samsung Galaxy Watch4 in 4 verschillende kleuren

Zo op het eerste gezicht lijkt de Watch4 wat verfijnder dan de Watch3 met een smallere rand. Dat lijkt echter optisch want de gehele voorzijde is nu van glas. Volgens de bron en eerdere geruchten komt de Samsung Galaxy Watch4 in 2 formaten; 40 en 44 mm. De Active-versie komt te vervallen waarmee de Watch Active2 de laatste in z'n soort is. Rechts bevinden zich nog altijd 2 knoppen terwijl de behuizing links vrij is van knoppen. Een draaibare ring, iets waar Samsung vroeger wel eens mee kwam, is nergens te bekennen.

De echte verrassing van de Watch4: de processor

Uiteraard zijn de horloges water- en stofbestendig, kun je ermee zwemmen (5ATM) en is hij robuuste uitgevoerd met een MIL-STD 810G specificatie. Google gaf al aan dat Samsung gebruik zal maken van een nieuwe versie van Wear OS maar de echte verrassing zal de processor zijn. Fabrikanten van Wear OS-horloges waren jarenlang aangewezen op Qualcomm maar die gaf weinig prioriteit aan chipsets voor smartwatches. Samsung daarentegen maakte haar eigen chipsets maar die horloges draaien daarentegen Tizen.

Nu Google en Samsung de handen ineens slaan kunnen Wear OS-horloges wel eens toegang krijgen tot Exynos-chipsets met daarbij horende optimalisaties. Dat zou een enorme snelheidswinst kunnen opleveren, iets waar het Wear OS-horloges juist aan ontbrak. Zo zijn Wear OS-horloges aanzienlijk trager dan bijvoorbeeld de Apple Watch. Naast meer snelheid verwachten we ook een langere accuduur. De aankondiging van de Watch 4 is maandag 28 juni om 19:00 Nederlandse tijd.