Ice Universe: nieuwe Samsung Galaxy Watch draait Wear OS

Bekende Twitteraar @UniverseIce schrijft dat het volgende slimme horloge van Samsung niet onder het eigen Tizen besturingssysteem draait maar in plaats daarvan gebruikmaakt van Wear OS. Dit is Google's besturingssysteem speciaal voor slimme horloges.

Wear OS stond voorheen bekend als Android Wear maar ondanks die rebranding nam het besturingssysteem nog niet echt een grote vlucht. Dat komt vooral omdat de hardware er niet na was. Makers van slimme horloges zijn nagenoeg uitsluitend aangewezen op Qualcomm en die geeft weinig prioriteit aan processoren voor smartwatches. Samsung daarentegen maakt haar eigen hardware en die loopt wat dat betreft voor die maakten gebruik van hun eigen Tizen.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

Opvallend is daarom de tweet van @UniverseIce dat Samsung afstapt van Tizen en voor haar volgende horloge gebruik gaat maken van Wear OS. Dat het horloge gebruikmaakt van Google-software maakt dat hij beter compatible is met andere telefoons. Doorgaans komen de Tizen-horloges alleen goed tot hun recht als je een Galaxy-telefoon hebt.

Voordelen Wear OS

Een ander voordeel van Wear OS is de grotere hoeveelheid beschikbare apps. Ontwikkelaars zijn eerder geneigd apps te schrijven voor platformen met meer gebruikers. Tizen is na watchOS en Android Wear het derde platform voor slimme horloges. Ondanks dat neemt Samsung wel de 2e plek in op de ranglijst van smartwatchfabrikanten. Een overstap naar Wear OS zou dat aandeel kunnen verhogen.

Dat Samsung overstapt naar Wear OS is nog allerminst zeker. Een enkele tweet is wat ons betreft geen bevestiging. Het wachten is nu op meer informatie hierover en welke horloges Ice Universe precies bedoeld. Wordt vervolgd.