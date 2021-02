DxOMark test audio onaangekondigde Asus ROG Phone 5

Fabrikanten sturen vaker hun nieuwste telefoons naar DxOMark om alvast te testen. Maar de resultaten zien we dan pas na z'n officiële aankondiging. Ditmaal niet want nog voordat Asus hem officieel onthuld test en zien we de ROG Phone 5.

DxOMark kennen we als testers van camera's, beeldscherm en sinds kort ook audio. Voor de Asus ROG Phone 5 hebben ze die laatste getest. De nog onaangekondigde ROG Phone 5 test hierin goed: DxOMark kent zelfs haar hoogste score ooit toe. Zowel bij het afspelen als het opnemen van geluid zet het toestel de hoogste scores ooit neer. Qua volume blijft hij wat achter.

De Asus ROG Phone 5

Nu wordt de Asus ROG Phone 5 pas op 10 maart officieel aangekondigd en het is daarom wat vreemd dat DxOMark nu al haar bevinden met ons deelt. En zelfs een afbeelding plaatst. Qua uiterlijk verschilt het toestel niet veel van z'n voorganger; de ROG Phone 3. De cameramodule zit wat hoger maar nog altijd lijken er 3 camera's te zijn gebruikt en ook de balk bovenaan het scherm is intact gebleven. Asus ROG-telefoons zijn met name gericht op gaming. Zo kent het scherm hoge verversingssnelheden en is de processor overgeklokt.

Asus ROG Phone 5 specificaties

Nieuw voor de ROG Phone 5 lijkt het secundaire scherm op de achterzijde. Bij de ROG Phone 3 werd alleen nog een oplichtend RGB-logo gebruikt maar de '5' krijgt wat dat betreft meer mogelijkheden. Andere verwachtte specificaties zijn een Snapdragon 888-processor en een 6000mAh batterij.

(via)