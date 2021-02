Koreaanse media: Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt S Pen

Het Zuid-Koreaanse ETNews weet het zeker: de nog aan te kondigen Galaxy Z Fold 3 zal de eerste opvouwbare Samsung zijn met S Pen-ondersteuning. Ondersteuning van de pen kwam eerder al naar de Galaxy S-serie.

Samsung liet al eerder doorschemeren dat de S Pen niet uitsluitend bedoeld was voor de Galaxy Note-serie. De Galaxy S21 Ultra kan er inmiddels ook mee overweg en straks volgt daar dus de Galaxy Z Fold 3. Die opvouwbare telefoon moet nog worden aangekondigd en is in tegenstelling tot de Note en Ultra uitgerust met heel ander glas. Glas dat veel gevoeliger is.

Ultradun glas

Toch zou het Samsung gelukt zijn om het 'Ultra Thin Glass' (UTG) sterk genoeg te krijgen dat de S Pen het niet kan beschadigen. Al valt ook niet uit te sluiten dat Samsung een ander soort S Pen gebruikt voor de Fold 3. Niet alleen het glas moest aangepast worden om ondersteuning voor de S Pen mogelijk te maken, maar ook componenten zoals digitizers. Deze herkent en registreert de pen en moet net als het scherm flexibel zijn.

Massaproductie Z Fold 3

Beide oplossingen zouden nu voldoende volwassen zijn om naar de massa te brengen. Volgens ETNews zou Samsung in mei willen beginnen met de massaproductie met een lancering in de tweede helft van 2021. Een foldable met groot scherm zou ideaal zijn in combinatie met een S Pen. Samsung's pen kan niet alleen gebruikt worden voor bedienen maar ook om mee te tekenen en schrijven. Hoe groter het canvas, hoe makkelijker dat gaat.

