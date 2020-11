“Samsung Galaxy Z Fold 3 eerste met Under-Display camera”

De selfiecamera. Het ding blijft maar in de weg zitten. Meestal ten nadelen van het scherm. Fabrikanten slagen er wel steeds beter in hem zo klein mogelijk te maken. Zo is de balk ingeruild voor een notch, en de notch ingeruild voor een schermgat. Maar toch is er ruimte voor verbetering, aldus Samsung. Het wordt tijd voor de grote verdwijntruc!

Een beeldscherm waar de selfiecamera achter zit. Het klinkt als magie maar we hebben al werkende prototypes gezien. Het scherm gaat rond de camera uit waardoor de camera zijn ding kan doen. Oppo en Xiaomi toonden al in 2019 hoe zoiets werkt. Toch is het Samsung die er met de eer vandoor gaat. Zo lijkt want volgens geruchten is de aankomende Galaxy Z Fold 3 de eerste consumententelefoon die erover beschikt.



Voorbeeld van Xiaomi's 3e generatie Under Display schermtechniek

Samsung werkt al jaren aan de techniek maar vond die tot dusver nooit goed genoeg om in massaproductie te nemen. Een Under-Display camera volgt het Infinity-U, Infinity-V en Infinity-O op. Dit zijn schermen met respectievelijk een U en V-vormige inkeping met als laatste een rond schermgat. De volgende stap is helemaal geen inkeping of uitsnede meer. Samsung noemde dit eerder al 'New Infinity'. De gehele voorzijde van een telefoon bestaat dan uit scherm. Sensoren als omgevingslicht en nabijheid zijn eerder al succesvol achter het scherm geplaatst. Het ligt voor de hand dat Samsung de techniek als eerste toepast op een high-end vlaggenschip. De Z Fold3 is dan de meest logische kandidaat.

New Infinity Display

Nu moet worden gezegd dat de Z Fold 3 niet de eerste met een New Infinity-scherm, de A80 ging hem voor. Maar daar fungeerde de hoofdcamera als selfiecamera door omhoog en naar voren te kantelen. Bij de Fold 3 zit de selfiecamera achter het scherm. Een nadeel is wel dat de camera door de schermlaag moet kijken wat de beeldkwaliteit niet ten goede zal komen. Mogelijk heeft Samsung nu voldoende manieren gevonden om dit acceptabel te krijgen.

Samsung liet in 2018 al weten welke kant het op wil; New Infinity

Een lancering wordt trouwens pas in het derde kwartaal van 2021 verwacht. Kun je niet zo lang wachten dan kun je de ZTE Axon 20 5G overwegen. Die beschikt nu al over een Under-Display selfiecamera. Eén klein nadeel; het toestel is alleen voor de Chinese markt aangekondigd.