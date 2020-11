Google Pixel 4a komt straks ook in het blauw

Google heeft een nieuwe uitvoering van de Pixel 4a aangekondigd; Barely Blue. Een beetje meer kleur mocht ook wel; de Google Pixel 4a was voorheen alleen in Just Black verkrijgbaar.

De Pixel 4a is het voordeliger broertje van de Pixel 4. Maar als we zeggen 'voordeliger' dan bedoelen we niet noodzakelijkerwijs 'minder'. Hij beschikt namelijk gewoon nog over een OLED-scherm en dezelfde 12,2MP camera als waar de Pixel 4 ook over beschikt, al heeft de 4a wel één camera minder achterop.

De Google Pixel 4a in het nieuwe Barely Blue

De nu aangekondigde 'Barely Blue' vormt samen met de 'Just Black' de enige kleuropties die je hebt. Google heeft ook een 5G-variant van de Pixel 4a, de 4a 5G, die blijft voorlopig alleen in het zwart verkrijgbaar. De aanwezigheid van 5G is overigens niet het enige verschil, hij beschikt ook over een flink groter beeldscherm. De naam Pixel 4a XL was dan ook meer op z'n plaats geweest.

Exclusief bij Google

De blauwe Pixel 4a 4G is voorlopig alleen via Google's eigen website verkrijgbaar in een select groepje landen. Of de uitvoering ook door anderen verkocht gaat worden is afwachten. Prijzen zijn vooralsnog hetzelfde.