Google kondigt Pixel 4a aan en noemt Pixel 4a 5G en Pixel 5

Google kondigde vandaag dan eindelijk de langverwachte Pixel 4a aan; een goedkope Pixel-telefoon met niet-waterdichte plastic behuizing maar wel een fantastische camera. Opvallender was dat het bedrijf meteen de komst van de Pixel 4a 5G en Pixel 5 aankondigde. Die volgen in het najaar.

Doorgaans doen fabrikanten geen uitspraken over onaangekondigde telefoons maar Google doet het graag net iets anders. Naast het introduceren van de langverwachte Pixel 4a meldt Google dat de Pixel 4a 5G en Pixel 5 in het najaar volgen. Beelden van die laatste 2 hebben we niet. Wel van de Google Pixel 4a, al zal de 5G-variant daar ongetwijfeld veel op lijken.

De Pixel 4a in 'Just Black'

Grootste pluspunt aan de 4a is z'n prijs. Met een adviesprijs van 349 dollar is het toestel niet duur te noemen. Hiervoor krijg je een toestel met de volgende specificaties:

Randloos 5,8 inch OLED-scherm

Enkele 12,2 MP camera met f/1.7 lens en OIS

8 MP selfiecamera in schermgat

128 GB opslag (niet uitbreidbaar)

Qualcomm Snapdragon 730-processor met 6 GB aan RAM-geheugen

3140 mAh batterij, geen draadloos laden

Weg zijn dus de dikke schermranden van de Pixel 3a en zelfs de Pixel 4. Google lijkt dan ook eindelijk overgestapt op beeldschermen met een zogenaamd 'hole-punch'. Wat Google wel geschrapt heeft is een groter XL-model. De Pixel 4a XL komt ondanks dat er geruchten over gingen niet op de markt. Dat maakt het kiezen wat simpeler al hadden we graag een iets grotere batterij in deze jongen gezien.

Concurrenten Pixel 4a

De scherp geprijsde Pixel 4a mag het opnemen tegen andere premium mid-range modellen zoals de Apple iPhone SE (2020) en de OnePlus Nord. Die laatste beschikt over een vloeiender beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid. En Apple's inzending is weer voorzien van een veel krachtiger processor. Wat ook niet helpt is dat de Pixel 4a hier officieel helemaal niet uitkomt. Mogelijk gebeurt dat later alsnog via zogenaamde grijze import. Hij verschijnt wel officieel in de US, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Japan, Taiwan en Australië.