Render verklapt groot camera-eiland Huawei Mate 40

Boycot of niet, Huawei verrast nog telkens met innovatieve smartphones die er gelikt uitzien. Binnenkort kunnen we mogelijk de Huawei Mate 40 begroeten. Als deze renders tenminste kloppen.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een mobiele telefoon is de camera. Dat realiseren ze zich bij Huawei maar al te goed en daarom kan het niet verkeerd dit extra te benadrukken. En hoe doe je dat beter dan door een fors camera-eiland te gebruiken. Maak die ook nog eens rond en zie daar de Huawei Mate 40! En als je onderstaand plaatje ziet dan snap je die uitroepteken.

De toekomstige Mate 40 van Huawei

Een rond camera-eiland is niet nieuw in telefoonland. OnePlus experimenteerde er kort mee met de 7T en ook Nokia is geen onbekende met deze vormgeving. Eerder de iconische Lumia 1020 en meer recent nog de 7.2. Door je camera's in een grote cirkel te zetten benadruk je de camera-prestaties. En toch weten we nog helemaal niets van z'n camera-eigenschappen. Die meldt de bron namelijk niet. Behalve dan natuurlijk dat er 4 camera-sensoren zijn maar dat zagen we natuurlijk zelf ook al.

Huawei Mate 40 specificaties

Andere wijziging met de Mate 30 is de hole-punch voor de dubbele selfiecamera in plaats van een notch. Stukken moderner en bovendien vrij compact uitgevoerd. Er zit nog wat ruimte tussen de twee camera-sensoren dus we vermoeden dat hier nog andere sensoren zitten, mogelijk voor nog nauwkeuriger gezichtsherkenning. Dit zagen we eerder ook al bij de Mate 30 Pro.

Verder meldt de bron, die z'n afbeeldingen bij @Onleaks heeft ingekocht, dat het scherm vermoedelijk 6,4 inch meet, 8,9 millimeter dik is en bovenop over nog enkele mysterieuze sensoren beschikt. Verwacht het toestel zonder Google-diensten ergens in het najaar op de markt. Of er ook een wereldwijde lancering volgt valt te bezien, de Mate 30 kwam in veel landen niet uit.