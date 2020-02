Huawei: zelfs na boycot niet meer terug naar Google

Al enige tijd mogen Huawei smartphones geen gebruik meer maken van Google Services. Resultaat is dat Google apps ontbreken en er geen mogelijkheid is om apps uit de Play Store te downloaden. Huawei heeft intussen eigen alternatieven verzonnen en vindt die prima.

Het Amerikaanse boycot werd enkele malen uitgesteld maar is inmiddels van kracht. Huawei's telefoons draaien nog wel gewoon Android maar ze kunnen geen gebruik maken van de zogenaamde Google Services. Dat is onhandig maar niet onwerkbaar. Vooral omdat Huawei eigen alternatieve heeft gebouwd. Zo is er een eigen App Store en alternatieve voor populaire Google-apps zoals Maps en Gmail.

Huawei kondigde weliswaar een eigen besturingssysteem aan, Harmony OS, maar het gebruikt liever het beproefde Android voor haar smartphones. Door een eigen kloon van Google Services te bouwen genaamd HMS is een prima werkbaar alternatief ontstaan. Consumenten lijkt het ook weinig uit te maken; Huawei's verkopen stegen in 2019. Huawei zegt nu tegenover een Duitse krant ook niet meer terug te keren naar Google als de boycot wordt opgeheven. Simpelweg omdat het Google niet meer nodig heeft.

Huawei Mobile Services

En daarmee heeft de boycot het tegenovergestelde effect bereikt, iets waar Google overigens al voor waarschuwde. Door Huawei binnenboord te houden konden de Amerikanen nog controle uitoefenen, nu is dat niet meer mogelijk. Huawei heeft reserves en pompt die momenteel volop in HMS. Als ook andere fabrikanten Google Mobile Services inruilen voor HMS dan bedreigt dat de dominantie van het Amerikaanse Google. En gelet op hoe snel en makkelijk een boycot werd opgelegd zullen andere fabrikanten best oren hebben naar een alternatief.

De nog aan te kondigden Huawei P40 zal de eerste Huawei zijn die in Europa met HMS geleverd wordt. Huawei maakte al bekend dat het toekomstige vlaggenschip gewoon in Nederland te koop zal zijn. En eerlijk is eerlijk; het hebben van een derde grootmacht naast Apple en Samsung is wat ons betreft erg welkom.