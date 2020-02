Eerste hands-on video van Samsung Galaxy Z Flip verschenen

We hebben eindelijk bewegend beeld van de Galaxy Z Flip van Samsung. Eén ding is duidelijk; het opklapbare toestel dat mogelijk halverwege februari aangekondigd wordt combineert traditioneel met modern.

Renders van het toestel hadden we al gezien maar hoe de Galaxy Z Flip in de hand ligt was nog onduidelijk. Tot nu want onderstaande video laat goed zien wat Samsung voor ogen heeft met de Flip. Een redelijk breed toestel met bovengemiddeld langgerekt scherm wanneer geopend. Maar vooral het scharniermechanisme wekt vertrouwen.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Deze geeft een redelijk bevredigende klik bij het sluiten, oogt stevig en rekt het scherm genoeg zodat van een opvallende vouw nauwelijks sprake is. De rand van het scharnier doet wel denken aan de Galaxy Fold en daarmee hebben we wat zorgen over de stofbestendigheid. Het moet in de praktijk nog maar blijken hoezeer dat een probleem is. De video geeft verder duidelijk weer dat het scherm behoorlijk groot is en bovenin voorzien is van een rond schermgat voor de enkele selfiecamera. Een Infinity O-Display dus.

Nut tweede scherm

Het secundaire scherm buitenop lijkt qua functionaliteit maar weinig toe te voegen. Het is dusdanig klein dat het nut gering is. Veel meer dan de tijd en notificaties zal het niet kunnen geven. Hierin verschilt de Samsung Galaxy Z Flip duidelijk van de Motorola Razr 2019 waarbij het scherm buitenop groter en bovendien aanraakgevoelig is.

Toch stevige vanaf-prijs

Dat bewegende beelden van de Z Flip nu opduiken is pijnlijk voor Samsung. De officiële aankondiging staat op moment van schrijven over een week gepland. Echter doken onlangs ook al beelden op van het toestel en ook alle specificaties liggen vrijwel op straat. Bleef over de prijs en alhoewel die er in eerste instantie gunstig uitzag lijkt die op 1599 euro uit te komen. Alhoewel lager dan de 2020 euro die de Galaxy Fold moet kosten, het is nog altijd aan de hoge kant.