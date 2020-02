TCL stopt met maken BlackBerry-smartphones

TCL Communication en BlackBerry hebben bekend gemaakt hun samenwerking per 31 augustus 2020 te stoppen. Dit betekent dat de grootste en één van de weinige fabrikanten die BlackBerry-telefoons op de markt bracht er mee stopt. Het einde van BlackBerry-telefoons ligt weer voor de hand.

De BlackBerry-telefoons van TCL stonden bekend onder de serienaam KEY. De KEYone werd opgevolgd door de KEY2 en kreeg ook nog een LE-uitvoering. Ondanks hun opvallende verschijning met iconische BlackBerry-toetsenbord waren ze nooit echt succesvol. De KEYone kwam zelfs nog negatief in het nieuws vanwege de ondermaatse bevestiging van het scherm in de behuizing.

Verklaring TCL

Boze tongen beweren dat het nooit echt lekker boterde tussen TCL en BlackBerry. Wijzelf waren daar vaak getuige van wanneer we een artikel tikten over een nieuw model. Steevast hadden we dan de BlackBerry-persmensen in de inbox die allerlei aanpassingen wensten waarin duidelijk werd dat TCL de maker was van de modellen, niet zij. Alsof ze zich er voor schaamden. Dat hoeft straks niet meer want vanaf 31 augustus 2020 verkoopt TCL Communications geen BlackBerry-modellen meer. Ze mogen ook geen nieuwe modellen meer uitbrengen. Bestaande modellen worden nog wel tot 31 augustus 2022 onderhouden.

Einde smartphone-avontuur?

Naast TCL hebben ook BB Merah Putih uit Indonesië en Optiemus Infracom uit India het recht om BlackBerry-telefoons te maken. Die worden echter veelal in die desbetreffende landen uitgebracht, daar waar BlackBerry nog relatief veel populariteit geniet. In het Westen in het bedrijf reeds ingehaald door Apple en Samsung en speelde het slechte en rol in de marge. BlackBerry richt zich intussen voornamelijk op software en dat betekent mogelijk (opnieuw) een einde aan het smartphone-avontuur.