POCO X2 officieel aangekondigd met groot en snel scherm

POCO, sindskort een submerk van Xiaomi, heeft haar POCO X2 aangekondigd. Feitelijk een Redmi K30 maar dan bedoeld voor de internationale markt. Een opvolger van de Poco F1 is het niet maar wel één met concurrerende eigenschappen.

Om te beginnen het scherm. Die is met een diagonaal van 6,67 inch niet bepaald klein en met een verversingssnelheid van 120 Hz niet bepaald langzaam. POCO noemt haar scherm RealityFlow en met een schermverhouding van 20:9 is het ideaal voor het bekijken van cinematische content. In de rechterbovenhoek zit een dubbele selfiecamera verstopt in een schermgat. Het gaat om een 20 + 2 megapixel exemplaar met kunstmatige intelligentie om vervorming van de groothoeklens te compenseren.

Achterop de POCO X2 vinden we een 64 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultra-groothoeklens en een 2 megapixel macro-lens. Alle lenzen zitten in een opvallend rond camera-eiland en bieden op papier voldoende mogelijkheden voor tal van situaties. Binnenin zit een Snapdragon 730G, 6 GB aan RAM-werkgeheugen en 4500 mAh batterij. Opladen kan via USB-C maar niet draadloos. Wel is er een 3.5 mm audio-jack aansluiting. Verder leuk om te hebben; infrarood. Hiermee kun je de afstandsbediening van je TV de deur uit doen.

Onduidelijkheid over Europese lancering

De behuizing is niet waterdicht maar heeft wel een behandeling gekregen waarmee hij waterafstotend is. Hiervoor gebruikt POCO de P2i-coating. Beschikbare kleuren zijn Matrix Purple, Atlantis Blue en Phoenix Red. Er zijn modellen verkrijgbaar met 64 GB en 128 GB opslag (6 GB RAM) en 256 GB (8 GB RAM). Prijzen beginnen bij 200 euro voor het eerste model en 260 voor het laatste. Onduidelijk is nog of het toestel buiten India verkocht gaat worden en wanneer dat moet gebeuren.