Evleaks lekt nieuwe Motorola’s; Moto G8, G8 Power en G Stylus

Evan Blass heeft op Twitter afbeeldingen geplaatst van de nieuwe Motorola Moto G8-serie; de G8, G8 Power en G Stylus. Onduidelijk is of die laatste zo gaat heten of G8 Stylus. We houden het voorlopig op het eerste. Alle drie modellen worden mogelijk eind februari op het Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd.

Qua ontwerp lijken de Moto G8, Moto G8 Power en G Stylus sterk op elkaar. Allen hebben een randloos scherm met in de linkerbovenhoek een schermgat voor een enkele selfiecamera. Zelfs op cameragebied lijkt er op eerste gezicht weinig verschil; allen hebben achterop wat lijkt op tenminste vier camera.

De Moto G8 en G8 Power

Waar zitten dan wel de verschillen? Die laten zich vooral raden dankzij de naamgeving. Zo krijgt de Moto G8 Power een grotere batterij, vermoedelijk van 5000 mAh groot en de G Stylus zal zijn uitgerust met een capacitief pennetje om mee te tekenen. Maar zoals de eerste blik al verraadde; er zijn vooral overeenkomsten.

En de Moto G Stylus

Zo krijgen bijna alle modellen een scherm van rond de 6,4 inch groot. De G8 en Power projecteert daar een HD+ resolutie op, de G Stylus rekt dat op naar Full HD+. Allen krijgen een Snapdragon 665 als drijvende kracht met tenminste 3 GB aan RAM. De cameraindeling achterop mag er dan wel gelijk uitzien en lijken op 4 verschillende lenzen; er wordt maar van 3 gebruik gemaakt: 16 + 8 + 2 MP voor de G8 en Power en 48 + 16 + 2 MP voor de Stylus.

Het ligt voor de hand dat Motorola bovenstaande modellen aankondigt tijdens het Mobile World Congress in Barcelona eind februari. Enkele fabrikanten hebben hun deelname aan het MWC afgezegd vanwege het Coronavirus maar moederbedrijf Lenovo heeft dat vooralsnog niet gedaan. We houden dus nog even een slag om de arm.

