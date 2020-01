Uitvouwbare Samsung Galaxy Fold 2 heet mogelijk Galaxy Bloom

De opvouwbare clamshell die we tot nu toe de Galaxy Fold 2 hebben genoemd komt mogelijk onder een heel andere naam op de markt. Er duikt nu een heel andere naam op; de Samsung Galaxy Bloom.

'Bewijs' hiervoor komt uit een afbeelding. Die roept wel de nodige vragen op. De foto lijkt op eerste gezicht te zijn gemaakt met een aardappel. Erg scherp is hij niet. Ander bezwaar wat we hebben is dat de vouw niet helemaal in het midden lijkt te zitten. Dat strookt niet met renders die Samsung zelf van het toestel heeft gegeven.

Galaxy Fold 2 of toch Galaxy Bloom?

Ook interessant; de cameramodule achterop heeft een vierkante uitstraling, geheel in lijn met Galaxy 2020-modellen. Hoe Samsung de Galaxy Fold 2 uiteindelijk ook gaat noemen; het wordt de voordeligste opvouwbare telefoon tot nu toe. Met een verwachte verkoopprijs van 850 dollar zit hij ver onder die van andere modellen zoals de Galaxy Fold, Mate X en Razr 2019.

Bloem

Een andere naam voor de Fold 2 is trouwens niet heel raar. Het toestel lijkt niet op de eerste Galaxy Fold. Was die nog horizontaal opvouwbaar, zoals een boek, de 'Fold 2' is een ouderwetse clamshell die je verticaal vouwt. Een andere naam is dus best op z'n plek. En een verwijzing naar een bloem is dan helemaal geen gekke.

