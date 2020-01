Opvouwbare Samsung Galaxy Fold nu in Nederland verkrijgbaar

Iedereen die graag z'n telefoon in tweeën wil vouwen zonder hem meteen te breken kan nu naar de winkel. De Samsung Galaxy Fold is namelijk sinds vandaag verkrijgbaar. Duur en nog altijd een tikkeltje breekbaar.

De Galaxy Fold is een telefoon met een hele grote maar. We geloven vurig dat het de toekomst is van mobiele telefoons maar dat maakt niet meteen een aanrader van de Fold. Sterker nog, we raden de meesten van jullie af om eentje te halen. Alleen zij die precies weten waar ze aan beginnen moeten hun geld er aan uit geven. Veel geld want met een vanaf-prijs van 2020 euro is het geen goedkoop experiment.

En een experiment is het. Want dit soort telefoons hebben we nog niet eerder gezien en dus heeft Samsung tal van nieuwe dingen moeten uitvinden. Van scharnieren tot gebruikersinterfaces. En kopers van het eerste uur betalen de prijs voor dat experiment, letterlijk. Dat zal met vallen en opstaan gaan, zelfs met deze verbeterde uitvoering van de Galaxy Fold. Nadat de lancering van de eerste werd ingetrokken, tal van verbeteringen werden doorgevoerd en de lancering ditmaal veel geleidelijker werd uitgerold. Reviewers zijn nog altijd niet overtuigd. Ook deze Fold voelt breekbaar aan dankzij z'n plastic scherm.

Trendsetter

Over een paar jaar zullen we er vast op terugkijken, dat Samsung innoveerde en een markt openbrak. Net als het deed met de eerste Galaxy Note. En vergeet niet; dat was ook geen succes en werd in de media afgebrand. Zelfs de eerste iPhone was, als je er nu op terugkijkt, niet vooruit te branden. Wel innoverend maar toen had je er eigenlijk (zonder App Store bijvoorbeeld) opvallend weinig aan. Wie echter nu een exemplaar weet te bemachtigen heeft later wel een stukje geschiedenis in bezit.

Een exemplaar kost los 2020 euro en is in combinatie met abonnement voorlopig alleen bij T-Mobile verkrijgbaar. Beschikbare uitvoering is de zwarte variant met 512 GB opslag. Enige troost; je krijgt daar wel een gratis accessoire-pakket bij.