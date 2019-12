Opvouwbare Samsung Galaxy Fold vanaf 10 januari in Nederland verkrijgbaar

Een jaar later dan gepland komt dan toch de Galaxy Fold naar Nederland. Het is het eerste opvouwbare toestel van Samsung en het was een zware bevalling.

Samsung kondigde de Galaxy Fold in februari van 2019 aan met een verwachte verkrijgbaarheid van eind april. Het mocht niet zo zijn. Nog voor het uitkomen ontstonden er problemen rondom de duurzaamheid van het scherm. Samsung wou die eerst oplossen en dus werd de lancering uitgesteld. Toen eenmaal de gereviseerde versie uitkwam leek Nederland overgeslagen te worden. Iets waar Samsung (gelukkig) op terugkwam. En nu is het nog maar even wachten voordat Nederlandse klanten een exemplaar kunnen bemachtigen.

Galaxy Fold eindelijk naar Nederland

Voor ons is de Fold, ondanks z'n valse start en tekortkomingen, toch wel één van de meest interessantste aankondiging van 2019. Vouwbare vormgevingen maken het telefoonlandschap zoveel spannender. En de Galaxy Fold is slechts het begin daarvan. Er is namelijk nog zoveel meer mogelijk. Eerst mogen we ons dus verheugen op de Samsung Galaxy Fold. Vanaf 20 december is het toestel te pre-orderen, leveringen starten 10 januari 2020.

Stevige adviesprijs

De Samsung Galaxy Fold krijgt een adviesprijs van 2020 euro. Dat mag je gerust stevig noemen en Samsung geeft daar ook wat voor terug. 24-uurs ondersteuning bijvoorbeeld en gratis Samsung Care+ waarmee je Fold een jaar lang beschermd is tegen schade. Bovendien geeft de Fold een unieke gebruikservaring dankzij z'n grote opvouwbare Infinity Flex-scherm. Apps op het kleine scherm buitenop ontvouwen zich letterlijk wanneer je hem opent. Je krijgt meer functionaliteit met meer knoppen en natuurlijk een groter scherm wat groot genoeg is om gelijktijdig meerdere apps te tonen.

Voorlopig is alleen de Cosmos Black-uitvoering verkrijgbaar. Daarbij krijgt je gratis een set Galaxy Buds ter waarde van 149 euro en een Aramid Fiber Slim-hoesje om je toestel langer mooi te houden.