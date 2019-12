Eerste foto’s van clamshell Samsung Galaxy Fold 2 verschenen

Er zijn foto's verschenen van een clamshell Samsung-telefoon met opvouwbaar scherm; mogelijk de Galaxy Fold 2. Naar verwachting is dit het $850 kostende toestel dat Samsung voor Q1 2020 op de planning heeft staan.

Hadden we al gezegd dat we enthousiast zijn over opvouwbare telefoons? Vandaag duiken voor het eerst beelden op van Samsung's volgende opvouwbare toestel; momenteel bekend onder de naam Galaxy Fold 2. Dit zal een clamshell-achtig toestel worden en werd al kort besproken tijdens Samsung's Developer Conference eind oktober in San Francisco.

Samsung had zelf al een schets gepubliceerd en die komt overeen met de foto's die we vandaag onder ogen krijgen. Ze werden niet lang geleden gepubliceerd op Weibo; een Chinees microblogplatform. We zien een vrij langgerekt scherm, mogelijk tussen de 6,7 en 6,9 inch lang, met aanzienlijke schermranden die bovendien overeenkomen met die op de Galaxy Fold. Hierbij lijkt het flexibele scherm onder een beschermrand gestopt te zijn. Het scherm kent een ronde uitsparing bovenin voor een enkele selfiecamera.

Geen App continuity

Buitenop zit nog een 2e scherm voor de tijd en notificaties. Dit secundaire scherm oogt kleiner dat die op de Motorola Razr 2019 die over een soortgelijke vormgeving beschikt. Daarnaast zitten 2 camera's met een flitser. Exacte specificaties meldt de bron niet. Duidelijk is wel dat deze Fold 2 niet over dezelfde functionaliteit beschikt als de eerste Fold. Die beschikt bijvoorbeeld over App continuity waarbij je apps die je op 1 scherm opent verder laat draaien op een ander scherm die groter is. Het secundaire scherm van de Fold 2 is daarvoor te klein.

Samsung plant de aankondiging van deze Galaxy Fold 2 mogelijk gelijktijdig met die van de Galaxy S11. Dat moet begin 2020 gebeuren ergens rond het Mobile World Congress in Barcelona. Dat event start op 24 februari. Vorige jaren werd het Galaxy S-vlaggenschip meestal enkele dagen eerder op een eigen Unpacked event gepresenteerd.