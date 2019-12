CAD-renders tonen Google-loze Huawei P40 en P40 Pro

Er zijn wat donkere renders verschenen van de aankomende vlaggenschepen van Huawei; de P40 en P40 Pro. De P40 serie, die eind maart 2020 aangekondigd zal worden, gaat qua vormgeving sterk Samsung achterna.

Als je naar de lijnen kijkt en de cameramodule achterop dan denk je; dit is een Samsung Galaxy uit 2020. En toch kijken we naar een Huawei P40 en P40 Pro. Het geplaagde Chinese merk krijgt net als toekomstige Samsung's een vrijwel randloos scherm met achterop in de linkerbovenhoek een rechthoekig camera-eiland die ook nog eens uitsteekt.

De Huawei P40

De Huawei P40 krijgt achterop 4 camera's terwijl de P40 Pro er mogelijk nog een sensor bijkrijgt. Ander verschil tussen beiden is het scherm; de eerste krijgt een plat 6,2 inch paneel terwijl de laatste een op 4 hoeken afgerond 6,5-6,7 inch paneel heeft. Dit jaar beschikken beide varianten niet meer over een koptelefoonpoort, bij de P30 was die nog wel aanwezig.

En de P40 Pro

P40 zonder Google-diensten

Bovenstaande renders zijn afkomstig van @onleaks en zijn donkerder dan we gewend zijn. Niet zonder reden want veel details ontbreken zoals scherminkepingen of selfiecamera(s). Hierdoor liggen beide telefoons niet volledig op straat en heeft Huawei nog wat aan te kondigen. Dat moet naar alle waarschijnlijkheid ergens eind maart 2020 gebeuren. Plaats van aankondiging is wederom Parijs. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat de P40-serie zonder Google-diensten in Europa zal verschijnen waardoor hij meteen al een stuk minder interessant voor ons is.

