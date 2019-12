Specs en prijs Samsung Galaxy S10 Lite binnen

We hebben de volledige lijst met specificaties binnen van de aankomende Samsung Galaxy S10 Lite. Handig want daarmee kunnen we hem vergelijken met andere S10-modellen. En je weet nu ook hoeveel geld je moet sparen voordat hij wordt aangekondigd; de prijs is namelijk ook bekend.

We hebben onze verbazing eerder al uitgesproken over de aanstaande S10 Lite; hij belooft namelijk niet zo 'light' te worden. En dan doelen we niet zo op z'n gewicht maar op z'n specificaties. Zeg nou zelf, klinkt een Full HD+ Super AMOLED Infinity O-scherm van 6,7 inch, Snapdragon 855 met 8 GB werkgeheugen, 4500 mAh batterij en maar liefst 3 camera's achterop. Dat is 1 meer dan de S10e.

Dit is de Galaxy A91 maar mogelijk is dat hetzelfde toestel als de S10 Lite

Qua camera's maakt de Galaxy S10 Lite, of hoe de SM-G770 straks ook gaat heten, gebruik van een 48 megapixel hoofdcamera met verbeterde beeldstabilisatie genaamd Tilt-OIS en een f/2.0 lens. Er is een 12 megapixel ultra-groothoeklens met f/2.2 lens en, opvallend, een 5 megapixel macrocamera met f/2.4 diafragma. Meestal passen telefoonfabrikanten geen macrolens toe maar zoom. Met macro kun je van zeer dichtbij scherpe opnames maken, ideaal om bijvoorbeeld je postzegelcollectie vast te leggen. De camera voorop wordt 32 megapixel groot en is voorzien van een f/2.2 lens.

Prijs Galaxy S10 Lite

De bron maakt geen melding van een koptelefoonpoort dus mogelijk moet zul je je bestaande headset in de USB-C poort moeten pluggen, eventueel met een adaptertje. Via die poort laadt je de S10 Lite ook met maximaal 45 Watt op wat in de markt gezet gaat worden als Super Fast Charging 2.0. Verwacht de Samsung Galaxy S10 Lite voor een bedrag van rond de 680 euro op de markt in de kleuren zwart, wit en blauw.

