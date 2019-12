Komst Motorola razr 2019 vertraagd vanwege succes

Pech voor geïnteresseerden van Lenovo's eerste opvouwbare smartphone; de Motorola razr 2019. Het toestel is vertraagd, maar niet vanwege een defect of een te laat ontdekte ontwerpfout. Nee, de vraag naar het toestel is simpelweg te groot.

Oorspronkelijk zou de Motorola razr 2019 vanaf eind december als pre-order exclusief bij de Amerikaanse provider Verizon te bestellen zijn. Gelukkige kopers van het 1500 dollar kostende toestel zouden hun exemplaar dan ergens in januari 2020 ontvangen. Lenovo laat nu weten dat tijdschema niet te halen. Er zitten namelijk iets meer mensen te wachten op een exemplaar dan Lenovo kan leveren.

We zullen Lenovo op hun blauwe ogen moeten geloven. Hoe ze namelijk nog voor het ingaan van de pre-order fase kunnen weten dat de vraag het aanbod overstijgt blijft onbeantwoord. Toch denken de Chinezen dat klanten niet veel langer hoeven te wachten, ze willen namelijk niet ver afwijken van hun oorspronkelijke lanceerdatum. Overigens hoeft Lenovo zich nergens voor te schamen. Ook de Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate X kwamen later uit dan aangekondigd.

Foldables steeds voordeliger

Lenovo's remake van de populaire razr verschilt van andere opvouwbare telefoons. Lenovo kiest voor een clamshell-ontwerp en bezuinigt ook nog eens flink op het aantal camera's; 2 in totaal. Het dient wel als inspiratie voor andere fabrikanten want ook Samsung is naar verluidt met een soortgelijk ontwerp bezig; de Galaxy Fold 2. Dat moet de eerste opvouwbare telefoon worden die onder de duizend euro-grens duikt. Een trend die zich in 2020 hopelijk verder voortzet.