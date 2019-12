Huawei komt nog in 2019 met vervanging voor Google Services

Dat Huawei een turbulent jaar achter de rug heeft is duidelijk. Het bedrijf werd telkens geconfronteerd met een handelsverbod waarna het toch weer uitstel kreeg. Uiteindelijk kwam het verbod er toch en dat had overduidelijk z'n impact op de verkoopcijfers. Huawei heeft nu echter een oplossing, en die komt nog dit jaar.

Het Amerikaanse handelsverbod houdt in dat Amerikaanse bedrijven geen zaken mogen doen met Huawei. Er gelden uitzonderingen maar één van de belangrijkste en misschien wel de grootste is Google. Huawei heeft Google nodig omdat de Huawei-telefoons onder Android draaien. Dat mag Huawei nog wel gebruiken maar dan zonder Google-diensten. Denk aan de Play Store, YouTube en Gmail. De Google-apps kun je nog wel via een alternatieve app store downloaden maar dat geldt niet voor de zogenaamde Google Services.

Huawei-telefoons nu nog zonder Google, straks met alternatief

Eerder dit jaar kondigde Huawei een geheel eigen platform aan dat grotendeels compatible is met Android. Een rigoreuze beslissing en één die in het verleden niet echt succesvol bleek. Toch denkt Huawei dat het ook anders kan en het heeft daarom een eigen variant van Google's Play Services gebouwd; Huawei Media Services (HMS). En het moet nog in 2019 uitkomen. Het klinkt eenvoudig en het is nog maar de vraag of het zo eenvoudig is.

Potentieel pijnloze oplossing

Veel apps kennen ingebouwde ondersteuning voor Google Play Services en vereisen een nieuwe versie om ook met HMS overweg te kunnen. Huawei heeft echter een fonds ter waarde van 1 miljard dollar om ontwikkelaars te motiveren die stap te zetten. Ook Oppo stelt 143 miljoen dollar beschikbaar om HMS te ondersteunen. Mocht de overgang succeswol zijn dan zou het een relatief pijnloze oplossing zijn in het Amerikaanse handelsverbod. Feit is namelijk dat, vooral buiten China, de Google-loze Huawei-telefoons niet zo gretig aftrek vonden als voorheen.

