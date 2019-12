Opvouwbaar of niet; Samsung Galaxy Fold 2 krijgt glazen scherm

Glas staat niet bekend om z'n buigbare eigenschappen. Sterker nog, bij mobiele telefoons kennen we het vooral van barsten en scheuren. Als het verkeerd gaat tenminste, anders oogt het premium en is het krasbestendig. We vinden het daarom verrassend dat Samsung voor de aankomende Galaxy Fold 2 kiest voor glas.

De Samsung Galaxy Fold is nog uitgerust met een Infinity Flex van 7,3 inch groot. Dat scherm bestaat weliswaar uit diverse lagen maar het hoofdbestanddeel is plastic tegenover glas in de meeste andere telefoons. Ergens ook niet gek want het moet natuurlijk buigen en niet barsten. Een nadeel is dat het ribbelig oogt en sneller krast. Reden voor Samsung ook de Fold 2 uit te rusten met een scherm van echt glas.

Het ultra dunne glas van DoInsys

Ultra-Thin Glass, of kortweg UTG, is wat Samsung volgens Twitteraar Ice Universe gaat toepassen. Dit beschermlaagje moet voorkomen dat de vouw erg zichtbaar is en geeft bovendien extra bescherming tegen onbedoelde krassen. Mogelijk koopt Samsung dit ultra dunne glas in bij DoInsys waar het in november een langjarig contract mee afsloot.

Aankondigingsdatum Fold 2

Het doet ons allemaal denken aan de eerste generatie touchscreens. Die waren resistief en van plastic. Latere generaties waren capacitief en van glas. Het oogde veel meer premium en bleek een stuk duurzamer (al zit er altijd een grens aan). Mocht het Samsung lukken om haar vouwbare telefoons ook van glas te maken dan heeft het een enorm concurrentievoordeel want andere fabrikanten voorzien hun 'Foldables' nog altijd van plastic schermen. Of het echt allemaal zo is wordt mogelijk 11 februari 2020 al duidelijk. Die datum gaat momenteel rond als mogelijke lanceerdatum van zowel deze Fold 2 als de Galaxy S11.