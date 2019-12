Samsung Galaxy S11 heet mogelijk helemaal geen S11

Samsung zou overwegen om de Galaxy S11 onder een andere naam op de markt te brengen. Een naam die beter aansluit bij het jaartal waarin hij wordt aangekondigd.

Neem dit uiteraard met een korreltje zout want zolang Samsung nog niets heeft aangekondigd durven wij ons er niet aan te branden. Maar het gerucht gaat dat het toestel wat we tot nu toe consequent de Samsung Galaxy S11 hebben genoemd als de Galaxy S20 wordt aangekondigd. De reden is dat het getal 11 minder zou aanspreken.

Mogelijk nieuwe naam aan de horizon

En bovendien zou het wel passen bij het jaartal van aankondigen. Geruchten over een nieuwe naamgeving zijn overigens niet nieuw. Begin 2019 schreven we er al eens over. Toen hielden we de optie al eens open dat het de cijferreeks kon wijzigen of dat het met een nieuwe letter-reeks begon.

Breuk met verleden

Mocht Samsung inderdaad afstappen van het simpelweg opsommen dan zou dat een breuk zijn sinds de begintelling van de Galaxy S uit 2010. De Galaxy Note kent wel een onderbreking want een Note 6 is nooit uitgekomen, daar ging men van de Note 5 naar de Note 7 (al werd die laatste vanwege batterijproblemen van de markt gehaald). Aartsrivaal Apple is al langer afgestapt van het ophogen van modelnummers. Iets wat begon bij de iPhone X.

