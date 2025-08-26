Design van nieuwe OnePlus 15 gefotografeerd; flink anders maar ook weer niet

Er is een foto verschenen waarop de vermeende OnePlus 15 te zien is. We leerden eerder al dat het nieuwe toestel een ander design zou krijgen, maar zo anders is even wennen.

Tenzij je een iPhone hebt, dan hoef je niet snel te wennen aan de nieuwe OnePlus 15. De Chinese fabrikant past een drietal camera's toe in de linker bovenhoek en in een driehoekje. Net als, juist ja. We zien de OnePlus 15 ook in de drie toekomstige kleuren; zwart, paars en titaniumgrijs.

De nieuwe maar herkenbare iPhone OnePlus 15

Van de OnePlus 15 was eerder al uitgelekt dat het afscheid neemt van Hasselblad en in plaats daarvan een eigen Image Engine krijgt; DetailMax Engine. Andere geruchten spraken over een 165Hz scherm, de nieuwste Snapdragon 8 Elite 5-processor en een indrukwekkend grote 7000 mAh batterij met 120W snelladen.

OnePlus 15 flink goedkoper?

Met dat in het achterhoofd is het lastig een ander gerucht te geloven; namelijk dat de OnePlus 15 flink goedkoper wordt. Wellicht bespaart OnePlus was geld met het opzeggen van het Hasselblad-contract maar heel veel zal dat niet zijn. Sommige bronnen vermoeden dat er bespaard wordt op de camera's. Het is afwachten wat het precies geworden is.

Als eerste de OnePlus 15 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Een andere mogelijkheid is dat OnePlus bespaart heeft op de ontwikkelingskosten. Wie de achterkant van de nu verschenen OnePlus 15 bekijkt weet meteen waar we het over hebben. Het antwoord krijgen we mogelijk in oktober, wanneer het toestel z'n Chinese vuurdoop krijgt. Een Europese lancering wordt over de jaarwisseling heen getild.

(via)