OnePlus 15 vanaf nu verkrijgbaar, kost €949

De OnePlus 15 is in Europa uitgekomen vanaf een bedrag van €949 voor het model met 12+256GB aan geheugen. De telefoon was al eerder uitgekomen in China maar ligt nu ook hier in de winkels.

Meestal tilt OnePlus de Europese lancering van haar nieuwe vlaggenschip over de jaarwisseling, maar voor de OnePlus 15 maken ze een uitzondering. Fijn voor ons want hierdoor kunnen wij het toestel met z'n enorme 7300 mAh batterij nu al kopen.

Naast de uitvoering met 12+256GB is er ook een versie met 16+512GB aan RAM+geheugenopslag. Die kost tijdelijk slechts €50 meer. Naast dubbel zoveel opslag krijg je sneller LPDDR5X Ultra+ werkgeheugen wat op papier nog sneller moet zijn. Wat je als gebruiker hiervan merkt is nog afwachten.

Vernieuwingsfrequentie tot 165 Hz

OnePlus brengt de OnePlus 15 uit met een 6,78 inch scherm wat dynamisch tussen 1 en 120 Hz kan schakelen. Bij geselecteerde games kan er een speciale 165 Hz modus geselecteerd worden voor nog soepelere game-play. De drievoudige camera krijgt in alle gevallen een 50MP sensor en beschikt over de nodige AI-functies.

Speciale 165Hz modus voor games

Opladen kan met 120W snel bedraad en 50W draadloos. Hierdoor gebruikt OnePlus de SuperVOOC-laadtechniek van moederbedrijf Oppo. Het is ook niet zo gek dat de OnePlus 15 wel wat weg heeft van de Oppo Find X9 Pro.

Je vindt de OnePlus 15 vanaf vandaag in de winkels in de kleuren Infinity Black, Sand Storm en Ultra Violet. De aanbieding voor het model met 16+512GB is tijdelijk. Bij iedere uitvoering ontvang je bovendien tijdelijk gratis de OnePlus Watch 3 43mm smartwatch.