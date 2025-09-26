Specificaties aankomende Oppo Find X9 Pro mogelijk bekend

Over een paar weken staat de lancering van de Oppo Find X9 Pro gepland. Dit toptoestel lijkt over flinke specificaties te beschikken zo denkt de bekende lekker Digital Chat Station. We sommen ze hier voor je op.

Wat te denken van een krachtige MediaTek-processor, een groot scherm met superscherpe resolutie en een enorm grote batterij. Als dat bekend in de oren klinkt dan kan dat kloppen. Het is precies hetzelfde lijstje als waar vrijwel ieder vlaggenschip over beschikt. Oppo maakt hierin dus geen opvallende afwegingen.

Eerder gelekte afbeelding van de Find X9 Pro (via @sondesix)

Behalve dan misschien dat Oppo kiest voor een MediaTek-chip en niet voor een Qualcomm-exemplaar. Maar omdat ze dat voorgaande jaren voor de Find X-serie ook niet deden is dat meteen heel normaal geworden. Het totaalplaatje wat we van de Find X9 Pro hebben is;

Scherm 6,78 inch LTPO-scherm, 1.5K resolutie, 120Hz Camera 50+50+200+2MP camerasysteem Selfiecamera 50MP met autofocus Processor MediaTek Dimensity 9500 Batterij 7500 mAh, 80W snelladen, 50W draadloos Geheugen 12+256GB, 12+512GB, 16+512GB en/of 16+1TB

Opvallend is dat er daarnaast nog een variant uitkomt met satellietcommunicatie. Waarom dat niet bij ieder model mogelijk is blijft nog even een raadsel.

200MP periscoopcamera

Vergelijken we de specificaties van de Oppo Find X9 Pro met die van de Find X8 Pro dan vallen een aantal zaken op. Zo komt er een totaal nieuw camerasysteem bestaande uit Sony- en Samsung-sensoren. Zo kiest Oppo voor de 200MP grote ISOCELL HP5-sensor van Samsung. Deze 1/1.56-inch grote sensor is bedoeld voor de periscoopcamera, waar we doorgaans (veel) lagere resoluties zien.

Ook de ruim 25% grotere batterijcapaciteit is een opvallend detail in de speclijst van de X9 Pro. Het ligt voor de hand dat Oppo een batterij met Silicon-Carbon samenstelling kiest. Oppo is geen onbekende met deze techniek; ook de Find N5 beschikt over een dergelijke batterij.

Find X9-serie lancering: 16 oktober

De lancering van de Oppo Find X9-serie met deze X9 Pro staat mogelijk voor 16 oktober gepland. Het bijna 225 gram wegende toestel zal daarna verkrijgbaar zijn in tenminste drie kleuren; goud, roze en wit.

