realme en het Japanse Ricoh GR kondigden in oktober voor het eerst gezamenlijk een telefoon aan; de realme GT 8 Pro. We zagen dit toestel vooralsnog alleen in China maar aan een internationale lancering wordt gewerkt. Wij spotte het toestel al in een Nederlandse webshop en weten nu z'n prijs.

Foutjes zijn menselijk dus we laten in het midden wie hem gelekt heeft; maar we weten dat hij er aan komt. De realme GT 8 Pro en de realme GT 8 Pro Aston Martin Edition. Vanaf een bedrag van €899 verwachten wij hem vanaf 20 november.

De realme GT 8 Pro rich zich met name op de camera-mogelijkheden, uit de losse pols en voor op straat. realme legt extra nadruk op die camera met een verwisselbaar frontje. Er zijn vierkante en ronde exemplaren zodat je zelf de stijl kunt kiezen.

Ricoh GR

Het toestel beschikt over een 200MP telephotocamera met 3x optische zoom, een 50MP hoofdcamera met 28mm of 40mm modi en een 50MP ultra-groothoek van 116° breed. Binnenin zorgt een Snapdragon 8 Elite Gen 5 voor vlotte prestaties en een 7000 mAh batterij voor een lang uithoudingsvermogen.

Maar het gaat bij de realme GT 8 Pro vooral om de camera die samen met Ricoh GR verfijnd is. Zo zijn er diverse opname-modi, filters en algoritme toegepast. En je vindt de voor Ricoh GR bekende camerabediening terug in de UI.

Het toestel beleeft op 20 november z'n internationale release en we verwachten dat hij daarna snel in Nederlandse webshops verkrijgbaar zal zijn. Prijzen beginnen zoals gezegd bij €899 en lopen op tot €1099 voor het model met de meeste opslag.