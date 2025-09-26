Black Friday-deal uitgelicht: de Apple AirPods Pro 3

Op zoek naar een Black Friday-deal op volledig draadloze oordopjes? Apple, normaal geen merk dat stunt met kortingen, heeft de AirPods Pro 3 nu in de aanbieding. En dat allemaal speciaal voor Black Friday.

Officieel duurt het nog even voordat het Black Friday is, maar veel merken zijn alvast begonnen met het kortingsfestijn. Het lijkt daarom meer op Black November dan op een enkele dag in November. Vervelend is het niet, vooral wie op zoek is naar scherpe kortingen. Want er zijn (los van de nepkortingen) best leuke pareltjes te vinden. Wat te denken van de AirPods Pro 3 die nu voor €20 korting aangeboden wordt door MediaMarkt?

Je betaalt nu dus €229 voor een exemplaar terwijl dat enkele dagen geleden nog €249 was. Een prijsdaling van 8% dus, wat voor een Apple-producten redelijk ongebruikelijk is. Het is ook de eerste prijsdaling van de oordopjes ooit, die nog pas sinds september in de winkels liggen.

De deal is extra interessant omdat de prijs van de AirPods Pro 3 nu bijna gelijk is aan de prijs van z'n voorganger; de AirPods Pro (2nd gen).

2x betere geluidsonderdrukking

Apple bracht de AirPods Pro 3 uit met verbeterde Noise Cancelling, een hartslag-sensor en de mogelijkheid voor live vertalingen. Al werkt die laatste helaas nog niet voor de Nederlandse taal. Je haalt de oordopjes deze Black Friday-periode voor €229 in huis bij MediaMarkt via deze link:

Of de prijsdaling ook na Black Friday zo blijft is nog onduidelijk. Ook de Apple AirPods Pro (2nd generation) ging destijds rond de jaarwisseling omlaag in prijs om nooit meer omhoog te gaan. Maar 100% zekerheid geven we niet.

