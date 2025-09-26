Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Black Friday-deal uitgelicht: de Apple AirPods Pro 3

Smartwatchnieuws
gisteren

Op zoek naar een Black Friday-deal op volledig draadloze oordopjes? Apple, normaal geen merk dat stunt met kortingen, heeft de AirPods Pro 3 nu in de aanbieding. En dat allemaal speciaal voor Black Friday.

Officieel duurt het nog even voordat het Black Friday is, maar veel merken zijn alvast begonnen met het kortingsfestijn. Het lijkt daarom meer op Black November dan op een enkele dag in November. Vervelend is het niet, vooral wie op zoek is naar scherpe kortingen. Want er zijn (los van de nepkortingen) best leuke pareltjes te vinden. Wat te denken van de AirPods Pro 3 die nu voor €20 korting aangeboden wordt door MediaMarkt?

MediaMarkt Black Friday deal: Airpods Pro3

Je betaalt nu dus €229 voor een exemplaar terwijl dat enkele dagen geleden nog €249 was. Een prijsdaling van 8% dus, wat voor een Apple-producten redelijk ongebruikelijk is. Het is ook de eerste prijsdaling van de oordopjes ooit, die nog pas sinds september in de winkels liggen.

De deal is extra interessant omdat de prijs van de AirPods Pro 3 nu bijna gelijk is aan de prijs van z'n voorganger; de AirPods Pro (2nd gen).

2x betere geluidsonderdrukking

Apple bracht de AirPods Pro 3 uit met verbeterde Noise Cancelling, een hartslag-sensor en de mogelijkheid voor live vertalingen. Al werkt die laatste helaas nog niet voor de Nederlandse taal. Je haalt de oordopjes deze Black Friday-periode voor €229 in huis bij MediaMarkt via deze link:

Of de prijsdaling ook na Black Friday zo blijft is nog onduidelijk. Ook de Apple AirPods Pro (2nd generation) ging destijds rond de jaarwisseling omlaag in prijs om nooit meer omhoog te gaan. Maar 100% zekerheid geven we niet.

airpodspro3appleblackfridaykorting
Delen:

Gerelateerd nieuws

Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Samsung Galaxy S26 Plus Updated Cad Renders Onleaks Androidheadlines
Vernieuwde CAD-renders van Samsung Galaxy S26+ verschenen
Realme Gt 8 Pro Launch
realme GT 8 Pro kortstondig in Nederlandse webshop gespot, Europese prijs bekend
Top