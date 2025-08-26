Apple AirPods Pro 3 officieel met 2x betere geluidsonderdrukking

Apple heeft naast nieuwe iPhones en horloges ook nieuwe Airpods aangekondigd tijdens haar jaarlijkse Keynote. De AirPods Pro 3 bieden tot tweemaal betere actieve geluidsonderdrukking (ANC) en kunnen vanaf nu live voor je vertalen, maar wel met een kanttekening.

Ondanks dat de AirPods Pro 3 sterk op z'n voorganger lijkt heeft Apple hem helemaal opnieuw ontworpen. Door betere airflow moet een rijker geluid ontstaan. De Active Noise Cancellation werkt bovendien tweemaal beter dan op de AirPods Pro 2 en is daarmee volgens Apple de beste in zijn klasse.

Ook de oplaadcase krijgt een upgrade en is vanaf nu IP57 waterdicht. Dit geldt overigens ook voor de oordopjes zelf. Opladen gaat als vanouds met MagSafe of via een USB-kabel die niet standaard wordt meegeleverd. Nieuw is het live kunnen vertalen van andere mensen.

Beperkte Live Translation

De AirPods Pro 3 dempen dan het geluid van de spreker en laten de vertaling in je oor klinken. Om deze functie mogelijk te maken is wel een gekoppelde Apple Intelligence-compatible iPhone met iOS 26 nodig, het vertalen vindt namelijk plaats op de iPhone. Bovendien werkt Live Translation vooralsnog alleen met de talen Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. Om het nog erger te maken; de functie werkt niet in de EU.

Live Translation op de AirPods Pro 3, alleen niet in de EU

Nieuw is verder het kunnen herkennen van de hartslag tijdens workouts. Deze informatie verschijnt vervolgens in de Apple Health-app die je op je iPhone kunt bekijken. Verder is de batterijduur verbeterd van 6 naar 8 uur met ANC geactiveerd en zelfs tot 10 uur met de gehoorapparaatmodus (Hearing Aid) ingeschakeld.

AirPods Pro 3 kopen

Je koopt de Apple AirPods Pro 3 voor €249 in alleen de kleur wit. Exemplaren worden 19 september geleverd. Wie de oordopjes bij Apple koopt kan het hoesje van een gratis inscriptie voorzien.

