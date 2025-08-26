Apple onthult iPhone 17 Pro (Max) met geanodiseerde unibody

De geruchten bleken te kloppen; de nieuwe gepresenteerde iPhone 17 Pro en 17 Pro Max hebben een nieuw uiterlijk met nieuwe kleuren. Apple past een aluminium unibody toe waarbij een gedeelte van de achterkant uit glas bestaat.

Niet zelden blijkt een zojuist aangekondigde iPhone zo de uitgelekte afbeeldingen als de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Tot en met de kleur aan toe. Apple past voor het eerst een geanodiseerde unibody toe van aluminium die samen met een Vapor Chamber beter de hitte van de A19 Pro-chip kwijt kan.

Het camera-eiland, door Apple camera plateau genoemd, strekt nu over de gehele breedte maar bevat nog altijd drie camera's. Het blijken alle drie een 48MP te zijn met ieder een eigen functie; een hoofdcamera met groothoeklens, een ultra-groothoek én een telephoto-lens met nu 8x in plaats van 5x zoom.

Professionele videocamera

De camera is nu in staat om video in ProRes Log, ACES, ProRes RAW en Genlock te schieten wat voor video-liefhebbers en professionals een uitkomst kan zijn. Het beeldscherm voorop krijgt net als andere iPhones nu het steviger en krasbestendiger Ceramic Shield 2 maar het glas achterop is vreemd genoeg nog altijd Ceramic Shield 1.

Er was binnenin de 17 Pro ruimte voor een grotere batterij en wie kiest voor het model met alleen eSIM-ondersteuning kan rekenen op een nog grotere batterij. Of Apple je die keuze geeft per land is nog even afwachten, het toestel is pas vanaf vrijdag 12 september te bestellen.

Center Sage selfiecamera

Andere vernieuwingen zijn de verbeterde selfiecamera genaamd Center Stage, die dankzij z'n vierkante sensor zowel in portrait als landscape hetzelfde aantal pixels vastlegt. Al tref je dezelfde 18MP camera in zowel de iPhone 17 als iPhone Air aan.

De belangrijkste functies van de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max

De krachtiger en duurzamere Apple iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max liggen vanaf 19 september in de winkels in de kleuren zilver, diepblauw en kosmisch oranje. Het opslaggeheugen start bij 256GB en loopt op tot een ogenwaterende 2TB voor de Pro Max. Prijzen blijven gelijk aan die van vorig jaar, dat is €1329 voor het instapmodel voor de iPhone 17 Pro en €1479 voor de iPhone 17 Pro Max.

