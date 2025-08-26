Apple onthult lanceerdatum iPhone 17-serie

Het wachten is voorbij, bijna dan. Apple heeft zojuist de uitnodiging verstuurd van haar eerstvolgende event. Op 9 september om 10:00 lokale tijd wordt de iPhone 17-serie aangekondigd. En jij kunt er bij zijn.

Virtueel dan, want geïnteresseerden kunnen het evenement online bijwonen via een livestream. Het Apple Event wordt gehouden in het Steve Jobs Theater wat bij Apple's hoofdkantoor in Cupertino gevestigd is. Naast de iPhone 17 worden de iPhone 17 Pro, 17 Pro Max en de geheel nieuwe iPhone 17 Air verwacht.

In de uitnodiging wordt een afbeelding gebruikt die futuristisch oogt en waarbij er een soort heatmap over het Apple-logo heen ligt. Mogelijk is dit een verwijzing naar de nieuwe iPhone 17 Air en de Liquid Glass-stijl dat samen met iOS 26 debuteert. Apple heeft op haar website ook een interactieve versie geplaatst die reageert op je muis / vinger.

Awe Dropping

De tagline die Apple gebruikt is "Awe Dropping". Apple's keynote start om 10:00 lokale tijd, dat is 19:00 Midden-Europese Tijd. De datum van 9 september werd al veelvuldig genoemd en ligt geheel in lijn met voorgaande aankondigingen. Mogelijk zien we naast nieuwe iPhones ook nieuwe Apple Watches en nieuwe Airpods.

Zoals gebruikelijk gaan we weer live verslag doen van Apple's aankondiging en proberen je het nieuws en nieuwe iPhones zo snel mogelijk te brengen. Hou ons dus in de gaten.