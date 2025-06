Apple iPhone 17 krijgt groter scherm, wel zelfde processor

De eerste iPhone kwam met een 3.5 inch beeldscherm op de markt. Het was volgens Apple het perfecte formaat om een telefoon mee te bedienen. Daar komen ze bij de iPhone 17 op terug, want die krijgt naar verluidt een groter scherm.

Het schermformaat van de iPhone 17 gaat volgens een analist omhoog van 6,1 naar 6,3 inch. En daar houden de verschillen wel zo'n beetje op want Apple geeft de 17e iPhone dezelfde A-processor als vorig jaar; de A18 met 8GB aan werkgeheugen.

Zoiets dus, maar dan wat groter

De iPhone 16 uit 2024 kreeg destijds een voor zijn doen grote processor-upgrade; die sloeg de A17 over en ging van de A16 Bionic meteen naar de A18. Dat was nodig om Apple Intelligence mogelijk te maken. Niet dat hij daar veel aan had, want de dienst kan nog steeds niet wat Apple in 2024 beloofde.

iPhone 17: veel van hetzelfde

Nieuw is deze strategie niet, Apple rustte de iPhone 14 ook uit met dezelfde processor als de iPhone 13. Al kreeg die destijds wel meer werkgeheugen om die pijn wat te verzachten. De Apple iPhone 17 zal over dezelfde 8GB aan werkgeheugen beschikken. Andere verschillen zijn een vloeiender 120Hz scherm (eindelijk!) en wellicht een vernieuwde selfiecamera.

Voor meer RAM zul je komend jaar bij de iPhone 17 Pro, 17 Pro Max en de verwachte iPhone 17 Air moeten zijn. Die beschikken volgens berichten over 12GB aan werkgheugen.

Keynote 2025

We horen het antwoord in september. Dan houdt Apple doorgaans haar keynote waarin het de nieuwe iPhone-generatie zal onthullen. Mogelijk heeft Apple wel een verrassing in petto; een naamswijziging. iOS 19 zal straks mogelijk als iOS 26 door het leven gaan en misschien wil Apple de typenummers van de iPhone gelijk laten lopen daarmee.

