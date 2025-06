Fairphone 6 wordt 25 juni 2025 aangekondigd

We weten wanneer Fairphone de 6e duurzame Fairphone aankondigt. Lang hoeven we niet meer te wachten want nog deze maand wordt de Fairphone 6 verwacht. Dat is sneller dan gebruikelijk.

Een week geleden konden we je al het nieuws brengen dat de Fairphone 6 in twee kleuren en met een 8+256GB configuratie onderweg was. Nu weten we wanneer het toestel wordt aangekondigd: 25 juni 2025 om 09:00. Dat blijkt uit informatie die we via retailers hebben ontvangen. Eerdere Fairphones werden meestal in augustus aangekondigd.

Fairphone 6 wordt 25 juni verwacht (beeld: NieuweMobiel.NL)

Overige specificaties hebben we helaas nog niet kunnen achterhalen. Dat komt mede omdat er op de EAN-codes die bij ons bekend zijn nog geen informatie is verschenen. Het is Fairphone wat dat betreft gelukt om het toestel nog wat langer geheim te houden.

Overige specificaties Fairphone 6

Persoonlijk verwachten we geen grote verschillen met de Fairphone 5. De Fairphone 6 zal in onze voorspelling geen substantieel ander toestel zijn, denk aan een high-end vlaggenschip die de concurrentie aan moet gaan met de Galaxy S25 of iPhone 16. Dat is ook niet de doelgroep waar het Nederlandse Fairphone op mikt.

Waarom Fairphone kiest voor de 25e van juni is onbekend, de dag kent verder geen bijzondere betekenis. Het is wel de startdatum van de NAVO-top in Den Haag dus we hopen niet dat journalisten naar het hoofdkantoor van Fairphone in Amsterdam moeten omdat de wegen in de Randstad dan wel eens verstopt zijn.